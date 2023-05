उम्र महज एक नंबर है, यह बात एक बार फ‍िर उस वक्‍त सही साबित हुई जब एक शख्‍स ने 72 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की डिग्री अपने हाथों में ली. उस समय 98 साल की मां भी मौजूद थीं. डिग्री हाथों में लेते ही शख्‍स भावुक हो गया. उसने अपना अनुभव शेयर किया, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

न्‍यूयॉर्क पोस्‍ट की रिपोर्ट के मुताबिक, जॉर्जिया के रहने वाले सैम कपलान ने बताया, मैं एक दिन हाईवे पर कार चला रहा था, तभी रेडियो पर सुना कि एक यूनिवर्सिटी ऐसी डिग्री दे रही है. इसमें उम्र की कोई बाध्‍यता नहीं है. मैंने सोचा क्‍यों न उच्‍च शिक्षा हास‍िल कर ली जाए. मेरे घर में कोई भी हायर स्‍टडीज अच्‍छे से कंपलीट नहीं कर पाया था. यही सोचकर मैंने 2019 में Gwinnett College में दाखिला लिया. आप जानकर हैरान होंगे कि मैंने सिर्फ 5 मिनट में यह फैसला लिया और अपनी कार को मोड़कर कॉलेज की तरफ ले गया. चंद मिनटों में ही मैं रजिस्‍ट्रेशन करवा रहा था.

72-year-old Georgia man Sam Kaplan, graduates college with his 98-year-old mother in attendance 🎉🎓 pic.twitter.com/yQewBznING

— Daily Loud (@DailyLoud) May 13, 2023