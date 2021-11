Viral : नर्सरी के बच्चों के साथ स्कूल जाते हैं 77 साल के बुजुर्ग, पूरा किया बचपन का सपना !

कहते हैं कि पढ़ने-लिखने की कोई उम्र (Never Too Late to Learn) नहीं होती. जब भी इंसान पढ़ना चाहे, वो इसकी शुरुआत कर सकता है. इस बात की मिलाल हैं ब्राज़ील में रहने वाले (Old Man Goes to School ) 81 साल के बुजुर्ग. उन्होंने 77 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया और छोटे बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ते हैं. उन्हें बचपन में कुछ मजबूरियों के चलते स्कूल छोड़ना पड़ा था लेकिन अब वे अपने इस सपने (Inspiring Story) को फिर से जी रहे हैं.

GoodNewsCorrespondent नाम के Twitter account से उनकी ये स्टोरी शेयर की गई है. उन्होंने अपने हालात के चलते 9 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन उन्हें हमेशा ही पढ़ने लिखने का शौक रहा. उम्र के आखिरी पड़ाव पर आने के बाद उनके परिवार ने उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उनका एडमिशन स्कूल में करवा दिया.

बच्चों के साथ करते हैं पढ़ाई

77 साल की उम्र में उन्हें स्कूल में भर्ती कराया गया. वे 9 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ चुके थे. ऐसे में दोबारा स्कूल जाने पर वे स्कूल में तो ध्यान से पढ़ते ही हैं, घर आकर भी पढ़ाई करते हैं. ट्विटर पर उनकी कहानी को उनके पोते ने शेयर किया है और बताया है कि उनके दादाजी को एक बार फिर से स्कूल में एडमिशन दिलाया गया है, क्योंकि वे पढ़ना चाहते थे. अब वे 81 साल के हैं और उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया है. वे दिन में कई घंटे पढ़ते हैं. स्कूल में उनके क्लासमेट छोटे बच्चे हैं, जिन्हें वे प्यार भी करते हैं.

(Brazil) “My grandfather is 81 years old. At 9, he left school to go work. He always dreamed of reading—at 77 we enrolled him in school. He fulfilled his dream & now dedicates several hours a day to his studies. He taught us to never give up.”🎥rebeca.scspic.twitter.com/ijIF9uF20d

