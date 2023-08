‘आनंद’ फ‍िल्‍म में राजेश खन्‍ना का एक डायलॉग है, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. क्रिस ओ’कॉनर पर यह बिल्‍कुल फ‍िट बैठती है. सोच‍िए जिस आदमी को डॉक्‍टरों ने कह दिया था कि आप एक साल से ज्‍यादा नहीं जी सकते. अपनी खुशी के लिए जो भी कर सकते हों कीजिए. वह आदमी ऐसा कुछ कर रहा, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है. क्रिस इन दिनों तीन चैरिटी के लिए धन जुटाने की मुहिम में लगे हैं और इसके लिए लंदन से जिब्राल्‍टर तक 3000 मील कार से सफर करने जा रहे हैं.

रॉयल हॉस्‍प‍िटल चेल्‍सी के पेंशनभोगी क्रिस ओ’कॉनर 81 साल के हैं. इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस (idiopathic pulmonary fibrosis)नामक बीमारी की वजह से उनके फेफड़े लगभग खराब हो चुके हैं. वे सिर्फ दवाओं पर चल रहे हैं. डॉक्‍टरों ने कहा कि इन्‍हें ठीक करने का कोई तरीका नहीं है. उनके पास एक साल से कम का समय बचा है. क्रिस अपने बचे हुए समय का सदुपयोग दुनिया की सेवा के लिए करना चाहते हैं. उन्‍होंने कहा, मेरे फेफड़े बर्बाद हो चुके हैं. अस्‍पताल मुझे जिंदा रखने की कोश‍िश कर रहे हैं लेकिन शायद यह ज्‍यादा दिन न चल पाए. इसल‍िए मैं अपने दोस्‍त की याद में यह लंबी यात्रा करने जा रहा हूं. हम चलते रहेंगे. जब तक हम कर सकते हैं, हम करते रहेंगे. अभी बहुत कुछ करना बाकी है. मैं अभी नहीं जा सकता, मैं तैयार नहीं हूं.

A huge thank you to @salvocachia and Basyl and his team at Royale Motors Rochdale for the full service and repairs to ‘Betsy’ from us all at Back on Track and of course @royalhospitalchelsea Chelsea Pensioner Chris O’Connor and Gary ahead of the Veterans Banger Rally. pic.twitter.com/oRYjGOXK9x

— BackonTrack Charity (@BOTCharity) June 26, 2023