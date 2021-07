कैंसर पीड़ितों के लिए महिला ने मुंडवाए बाल, चैरिटी ने लेने से किया मना फिर लोगों ने ऐसे की मदद तो हो गई मालामाल

पैन्क्रियाटिक कैंसर यूके ने शैला को कहा- थैंक्यू (Facebook Image- Pancreatic Cancer UK)

दुनियाभर में लोग कैंसर पीड़ितों (Cancer patients) के लिए धन दान करते हैं, कई लोग उनके लिए विग (Wig for cancer patients) बनाने के लिए बाल भी दान कर देते हैं. ऐसी ही मंशा लिए 15 बच्चों की दादी ने अपने बाल दान करने का फैसला लिया लेकिन उन्होंने जैसा सोचा वैसा नहीं हो पाया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी.दरअसल, 82 वर्षीय शैला (82 year old Sheila) ने अपने सिर को शेव (Head shave) किया और अपने बालों को चैरिटी में देना चाहा लेकिन उनके सफेद और तय लेंथ से छोटे बालों को दान में लेने से चैरिटी ने मना कर दिया. इससे निराश होने के बावजूद भी दादी ने हार नहीं मानी. आपको बता दें कि इसके बाद शीला मार्टिन (Sheila Martin) ने पैन्क्रियाटिक कैंसर यूके (Pancreatic cancer) के लिए धन जुटाने का फैसला किया. वह ऐसा अपने बेटे रिचर्ड मार्टिन (Richard Martin) की याद में करना चाहती हैं, जिनकी कैंसर की वजह से तीन साल पहले मृत्यु हो गई थी. जानकारी के मुताबिक डॉक्टर्स ने उन्हें पहले बताया था कि उनका बेटा ठीक हो सकता है और उनका कैंसर नॉन-टर्मिनल (Non terminal) है लेकिन उपचार के दौरान पता चला कि रिचर्ड को टर्मिनल कैंसर था इसलिए अब वह कैंसर के ग्रस्त लोगों की मदद करना चाहती है.आपको बता दें कि इसके बाद शैला ने धनराशि जुटाने के लिए सोशल मीडिया पर लोगों से मदद मांगी. फालमाउथ (Falmouth) की शैला ने इस साल की शुरुआत में अपने बालों को दान करने के मिशन में मदद के लिए एक पोस्ट किया था, जिसके बाद वह वायरल हो गईं थीं. दरअसल, उन्होंने 9 जुलाई को अपने बाल कटवाने से पहले यही सोचा था कि वह कुछ ही धन जुटा पाएंगी लेकिन फंडरेज करने के कुछ समय बाद उन्होंने कहा "मैंने जितना सोचा था उससे अधिक मिला है." आपको बता दें कि शैला पिछले कुछ दिनों में 40 हजार रुपये से ज्यादा की रकम डोनेशन के लिए जोड़ चुकी हैं. आपको यह भी बता दें कि पैन्क्रियाटिक कैंसर यूके ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए शैला को धन्यवाद भी कहा है.