84 साल की महिला ने पूरी की मैराथन दौड़, बहन की याद में चैरिटी के लिए जुटा रही हैं पैसे

दिल में कुछ कर गुज़रने का जज्बा और हौसला हो तो बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. इसे साबित कर दिखाया 84 साल की महिला ने जिन्होंने न सिर्फ मैराथन दौड़ में भाग लिया बल्कि गिने चुने ऐसे लोगों में शामिल रही जो इस रूस को पूरी करने में कामयाब रहे. इस रेस के बाद बुजुर्ग महिला न सिर्फ लोगों के लिए मिसाल बन गई है बल्कि युवा भी उन्हें देख कर प्रेरणा ले रहे हैं.

ब्रिटेन की 84 साल की बारबरा थेक्रे ने मैराथन दौड़ पूरी कर मिसाल कायम की. 77 साल की उम्र में बारबरा ने मैराथन शुरू की और 10 हज़ार स्टेप्स की प्रैक्टिस की. बारबरा अपनी बहन की मौत के बाद उनके नाम पर चैरिटी के लिए मैराथन के जरिए पैसे जुटा रही है. रेस में उनके बेटे भी साथ में मौजूद थे. बारबरा हर हफ्ते किलोमीटर की रनिंग प्रैक्टिस पूरी करती हैं.

84 साल की बारबरा ने 77 की उम्र में दौड़ की शुरुआत की

बारबरा ने न केवल 77 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया. ऐसा कर वो सेंट एन्स हॉस्पिस के लिए फंड जुटा रही हैं, जहां उनकी दिवंगत बहन ऑड्रे का इलाज चलता था. वो अब इस दुनिया में नहीं रहीं. लेकिन बारबरा अपनी बहन की याद में कड़ी मेहनत कर मैराथन करती हैं और चैरिटी के लिए पैसे जुटाने में लगी हुई हैं. मैराथन का हिस्सा बनना और उसे पूरा करना किसी के लिए भी आसान नहीं. और फिर बारबरा के लिए इस उम्र में दौड़ पूरी करना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की. प्रैक्टिस के दौरान 10 किलोमीटर तक की रेस लगाई तब जाकर वो इस मुकाम पर पहुंची. लॉकडाउन के दौरान उन्होंने वक्त और कम भीड़ का पूरा फायदा उठाया और अपनी रनिंग प्रैक्टिस शुरू की. और मैराथन धावक बनकर मिसाल पेश की.

Our 84-year-old supporter Barbara Thackray ran the Altrincham 10k yesterday!

Barbara has completed various fundraisers in celebration of her sister who was cared for at our hospice.

You can listen to Barbara’s interview with @BBCSounds at 2:23:30 here: https://t.co/0bVXIf1weX pic.twitter.com/0bHZMdKdKw

