सूई चुभ जाए या फिर हाथ-पैर टूट जाए, 9 साल के लड़के को नहीं महसूस होता कोई भी दर्द !

अगर कहीं ज़रा सी भी चोट लग जाए तो हम दर्द के मारे कराह उठते हैं. यही दर्द बताता है कि चोट कितनी गहरी या गंभीर है. लेकिन सोचिए, अगर दर्द महसूस ही न हो, तो कैसे पता चलेगा कि चोट लगी भी है ! यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom News) के नॉरविच में रहने वाले एक 9 साल के बच्चे की अजीब समस्या (Congenital Insensitivity to Pain) है. उसे कैसी भी चोट लग जाए, दर्द महसूस (Boy does not feel any pain) ही नहीं होता. हालांकि ये कोई सुपरपावर नहीं बल्कि एक बीमारी है.

सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन के हीरो की तरह लगता है, जिसे डैमेज के बाद रिपेयर हो जाने की स्पेशल पावर मिली हुई है. हालांकि असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं है. बच्चे को एक बेहद दुर्लभ बीमारी है, जिसे Congenital Insensitivity to Pain कहा जाता है. इसमें मरीज़ को किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता है. ये 10 लाख लोगों में से किसी एक को होती है और जैक वही एक बच्चा है.

हाथ-पैर टूटने पर भी नहीं होता दर्द

जैक के माता-पिता के मुताबिक उन्होंने अपने बच्चे में इस तरह के डिसऑर्डर को तब देखा, जब वो बहुत छोटा था. आमतौर पर बच्चे टीका लगने के वक्त बहुत रोते हैं, लेकिन जैक नहीं रोया. सालभर का होने के बाद उसने अपनी जीभ दांत से काट ली, लेकिन उसे पता भी नहीं चला. 4 साल की उम्र में खेलते वक्त उसके हिप की हड्डी डिसलोकेट हो गई, लेकिन वो फिर से खड़ा हो गया. 6 साल की उम्र में बच्चे का पैर टूट गया और वो 3 दिन तक यूं ही चलता-फिरता रहा. जब किसी ने उसका टूटा पैर देखा, तब डॉक्टर को दिखाया गया. 9 साल के हो चुके जैक को दर्द का सेंस ही नहीं होता. इस तरह उसे चोट लगने या किसी तरह की दुर्घटना के बाद पता ही नहीं चलता कि शरीर में क्या जख्म आया है.

डॉक्टर भी हो गए हैरान

6 साल की उम्र में बच्चे की इस कंडीशन का पता चला. हालांकि ये 10 लाख लोगों में से किसी एक को होती है, ऐसे में डॉक्टर्स भी इसे पहचान नहीं पाए. माता-पिता बच्चे को कोई भी ऐसा खेल खेलने नहीं देते, जिसमें चोट लगने का डर हो, क्योंकि वो इसे जान ही नहीं पाता. वो खुद को ही चोट पहुंचाने के बाद समझ नहीं पाता कि कुछ हुआ. फिलहाल बच्चे के माता-पिता उसे अमेरिका ले जाकर सर्जरी कराने की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन में इसका इलाज नहीं है. पूरे अमेरिका में इस बीमारी से मात्र 60 केसेज़ हैं.

