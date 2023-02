कोई कुछ भी कर ले, लड़के के चेहरे पर नहीं आ सकती है हंसी! ये कोई चैलेंज नहीं बीमारी है ...

Boy Cannot Smile Due to His Weird Medical Condition: आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, जिन्हें बात-बात पर हंसी आ जाती है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो बहुत ही कम मुस्कुराते हैं. आज हम आपको जिस बच्चे के बारे में बताने वाले हैं, उसके चेहरे पर कभी हंसी देखी ही नहीं गई. ऐसा नहीं है कि वो उदास रहता है, बस दिक्कत ये है कि वो एक बीमारी की वजह से चाहकर भी ज़ोर से हंस नहीं सकता.

आमतौर पर बच्चे छोटी-छोटी बातों पर खुश होकर खिलखिला पड़ते हैं लेकिन 9 साल के एक लड़के की दिक्कत ये है कि वो कितना भी खुश हो, लेकिन खुलकर हंस (Child cannot laugh due to strange disease) नहीं सकता है. इंग्लैंड के वेल्स शहर में रहने वाले इस लड़के का नाम आइज़ैक ह्युजेज़ है. छोटी सी उम्र से ही उसे अजीबोगरीब बीमारी की वजह से हंसने-खिलखिलाने की इज़ाजत नहीं है. इतना ही नहीं वो ठीक से बोल भी नहीं सकता.

आखिर क्यों हंस नहीं सकता बच्चा

Truly की रिपोर्ट के मुताबिक आइज़ैक को जन्म से ही माएबियस सिंड्रोम नाम की एक खतरनाक बीमारी से, जिसकी वजह से उसका चेहरा पैरालाइज़्ड हो चुका है. ये बीमारी काफी दुर्लभ है और शायद अजीब भी. न्यूरोलॉजिकल बीमारी की वजह से मरीज़ के चेहरे की नसें जकड़ जाती हैं और वो पैरालाइज़्ड हो जाता है. मरीज़ को हंसने-मुस्कुराने के अलावा बात करने और खाने में भी दिक्कत होती है. बचपन से उसे खाने-पीने में परेशानी होती थी और 6 साल का होते-होते आइज़ैक बात भी नहीं कर पाता था. ऐसे में वो भाषा के बजाय संकेतों में बात करता था. माता-पिता को उसकी बातें समझने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन उसका भाई आइज़ैक की बातें समझ लेता है.

7 साल की उम्र में बोला पहला शब्द

मोबियस सिंड्रोम नाम की बीमारी के शिकार जैक ने 6 साल में एक भी शब्द नहीं बोला. हालांकि वो हमेशा कोशिश करता रहता था, लेकिन कभी भी स्पष्ट बोल नहीं पाया. 7 साल की उम्र में पहली बार जैक ने थोड़े-बहुत शब्द बोले. हालांकि बाकी चीज़ों में वो सामान्य बच्चों की तरह ही है. उसे फुटबॉल खेलना और अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद है. हालांकि जब वो किसी बात पर हंसना चाहता है, तब वो इस भावना को प्रदर्शित नहीं कर सकता. ऐसे मौकों पर उसका भाई उसकी मदद करता है.

