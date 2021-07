एक साथ कोरोना के 2-2 वेरिएंट्स से संक्रमित हुई महिला! एक 'गलती' की वजह से गई जान

कोरोना वायरस (Coronavirus) के बदलते रूप से निपटना दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल बन गया है, लेकिन अब वायरस इंसानों के शरीर पर डबल अटैक भी कर रहा है. हाल ही में एक 90 साल की महिला की मौत कोरोना वायरस से हुई. इस महिला के शरीर में कोरोना वायरस के दो अलग-अलग वेरिएंट्स (Woman infected with two coronavirus variants at the same time) पाए गए हैं. महिला के शरीर पर एक साथ कोरोना (Coronavirus) वेरिएंट्स- अल्फा और बीटा (Alpha and Beta) ने अटैक किया था.महिला मार्च में बीमार हुई थी. उसे बेल्जियम के आल्स्ट शहर में OLV Hospital में भर्ती कराया गया था. उसी दिन जांच कराने पर उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव (Corona Positive Report) आई थी. उसका ऑक्सीजन लेवल भी शुरू में ठीक था, लेकिन महिला की हालत बाद में तेज़ी से बिगड़ी और उनकी मौत हो गई. जब वैज्ञानिकों ने महिला के शरीर में मौजूद वेरिएंट्स (Woman infected with two coronavirus variants at the same time) की जाच की तो वे ये जानकर हैरान रह गए कि वो यूके और साउथ एफ्रिकन वेरिएंट्स से एक साथ संक्रमित हुई थी.90 साल की बुजुर्ग महिला अकेली ही रहती थी और उसका कहीं आना-जाना भी नहीं था. ऐसे में ब्रिटिश एल्फा वेरिएंट और साउथ अफ्रीकन बीटा (Alpha and Beta Variant) वेरिएंट उसे होने को लेकर डॉक्टर परेशान हैं. उन्हें कोरोना के डुअल इंफेक्शन को लेकर भी चिंता हो रही है. हालांकि महिला ने एक गलती और की थी कि उसने अब तक कोरोना से बचने के लिए टीका नहीं लगवाया था. यही वजह है कि उसकी इम्यूनिटी कोरोना से लड़ने की नहीं रही और उसकी हालत बिगड़ गई. दो-दो इंफेक्शन के मामलों में डॉक्टरों ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि महिला को संक्रमण दो अलग-अलग वेरिएंट्स वाले लोगों से हुआ हो.OLV अस्पताल की बायोलॉजिस्ट Anne Vankeerberghen का मानना है कि बेल्जियम में दोनों ही स्ट्रेन फैली हुई हैं, ऐसे में महिला का संक्रमण दो अलग लोगों से हो सकता है. हालांकि ये साफ नहीं है कि इसमें से किस चीज़ ने मरीज़ को तेज़ी से ज्यादा बीमार किया. इससे जुड़ी हुई रिसर्च को European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases में प्रकाशित किया जाएगा. एनी ऐसे मामलों के लिए सीमित टेस्टिंग को भी ज़िम्मेदार मानती हैं.इससे पहले ब्राज़ील में भी वैज्ञानिकों को एक साथ कोरोना की दो अलग-अलग स्ट्रेन से संक्रमित होने के मामले मिले थे. चूंकि कोरोना के वैरिएंट्स म्यूटेशन के साथ अपना स्वरूप बदल रहे हैं, ऐसे में कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि वैक्सीन को भी एडवांस करने की ज़रूरत होगी क्योंकि पुरानी एंटीबॉडीज़ इनसे लड़ने में उतनी सक्षम नहीं होंगी.