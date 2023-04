Viral Video: सड़क पर 3 साल के बच्चे ने दौड़ाई फ़रारी, देखने वालों के उड़े होश, स्पीड और बैलेंस भी दिखा जबरदस्त

ये तो आप सभी जानते हैं कि गाड़ी चलाना भले ही आ जाए, लेकिन उसे चलाने का अधिकारिक लाइसेंस 18 की उम्र होने पर ही मिलता है. बहुत कम लोग ही ऐसे होते होंगे, जो इस तय उम्र के पहले कमाल की ड्राइविंग कर पाते हों. और सड़क पर हक से गाड़ी दौड़ा पाते हों. लेकिन जब आप ये सुनेंगे कि 18 की उम्र तो छोड़िये एक बच्चा ऐसा है जो ऐसी उम्र में ड्राइविंग कर रहा है, जब बच्चे ठीक से बात भी नहीं कर पाते. ड्राइविंग भी ऐसी वैसी गाड़ी की नहीं, बकायदा फ़रारी चलाता कैमरे में कैद हुआ 3 साल का बच्चा, तो लोग अचरज से भर उठे.

ट्विटर अकाउंट @OnlyBangersEth पर शेयर एक वीडियो में 3 साल के बच्चे को फ़रारी दौड़ते देख आप हैरान हो जाएंगे. ड्राइविंग के दौरान वो बच्चा बकायदा सभी सेफ्टी गियर्स पहनकर स्टेयरिंग संभाले नजर आया. अगले ही पल उसने ट्रैक पर सरपट दौड़ा दी फ़रारी. हालांकि लोग इस वीडियो पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं.

