Viral video:कीचड़ में डूब रहा था हाथी, मां को फंसा देखकर छटपटाने लगा बेबी एलिफैंट, दिल छू लेने वाला वीडियो

इंसान हो या जानवर वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हों कभी ना कभी मुश्किल में जरूर फंसते हैं. ऐसे में कई बार उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं. हालांकि, कई बार आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मुश्किलों से निकाल देते हैं. एक ऐसा ही वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है. इसमें जब दो हाथी कीचड़ में फंस जाते हैं तो उन्‍हें कुछ लोग बचाने के लिए आ जाते हैं. यह वीडियो सबका दिल जीत रहा है.

IFS सुशांत नंदा ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया है. उन्‍होंने कैप्‍शन लिखा, दिल को छू लेने वाला… मेरी सुबह शानदार हो गई. एक हाथी का बच्चा और उसकी मां कीचड़ भरे गड्ढे में डूब रहे हैं. तभी कुछ हीरोज आ जाते हैं. कोई भी शख्‍स बिना मदद के जीवित नहीं रह सकता. दो मिनट से कुछ ज्‍यादा के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे दो हाथी कीचड़ में फंसे हुए हैं. तमाम कोशिशों के बावजूद वह बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. हाथी अपने बच्‍चे को पकड़ कर रखे हुए है. उसे डर है कि कहीं बेबी एलिफैंट डूब न जाए. दूर खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं तभी कुछ नौजवानों की टीम आ जाती है. पट्टा लगाकर हाथी को बाहर निकालती है.

Heart touching one. Watched in loops to brighten my morning…

A baby elephant & his mother are sinking in a muddy pit & neither can survive with out help. Heroes moved in💕💕

VC: In the video pic.twitter.com/WelgZ6lskK

— Susanta Nanda (@susantananda3) February 17, 2023