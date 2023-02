तुर्की-सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप ने सिर्फ इंसानों को ही तबाह नहीं किया जानवर भी बुरी तरह दहशत में आ गए हैं. आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें जानवरों को मलबे के नीचे से निकाला जा रहा है. हजारों की इस आपदा में मौत हो चुकी है. इसी बीच एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपको प्‍यार आ जाएगा.

आमतौर पर माना जाता है कि बिल्‍ल‍ियां कुत्‍तों को खतरा मानती हैं और अक्‍सर उनसे दूर भागती हैं. पर ट्विटर पर @Gerashchenko_en एकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक कुत्‍ता और एक बिल्‍ली आपस में लिपटे हुए हैं. 13 सेकेंड की इस छोटी क्‍ल‍िप में आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों कसकर एक दूसरे को पकड़े हुए हैं. यह वीडियो तुर्की का है. कैप्‍शन लिखा है, ये बिल्ली और कुत्ते भूकंप से बच गए लेकिन दहशत देख‍िए कैसे कसकर एक दूसरे से लिपटे हुए हैं. वीडियो देखकर लगता है कि दोनों जानवरों में भूकंप का डर कितना ज्‍यादा है. वे कांप रहे हैं.

A Cat and Dog were seen hugging each other tightly after being frightened due to the Earthquakepic.twitter.com/36H8DBiEi4

