जंगल की तस्वीर में छुपा है एक चीता, खोजने के लिए करनी पड़ेगी दिमागी कसरत

कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो आँखों को कमाल का धोखा दे जाती हैं. न चाहते हुए भी कैमरे में कैद छवि में सामने होकर भी कुछ नजर नहीं आता जिसे देखने और खोजने के लिए खूब दिमागी कसरत करने को मजबूर होना पड़ता है. ये तस्वीरें एक तरह से हमारी आँखों का टेस्ट तो लेती ही है सूझ बूझ की परख करने में भी पीछे नहीं रहती. यही वजह है कि ऐसी तस्वीरों को ऑप्टिकल भ्रम तस्वीर कहते हैं जो भ्रम फैलाकर चुनौती देती है.

ट्विटर यूज़र @amitmehra ने जंगल की एक तस्वीर पोस्ट कर लोगों को उनमें छुपे एक चीते की तलाश करने की चुनौती दी है. जिसके लिए 20 सेकेंड का वक्त भी दिया है. अगर आपकी नजरें बाज जैसी तेज है तो फटाफट खोज लीजिये जंगल में छुपा चीता.

घने जंगल में छुपकर बैठे शिकारी को खोजने की चुनौती

एक ट्विटर यूज़र ने ऐसी ही तस्वीर शेयर की है जो है तो घने जंगल की उसमें जानवर भी है लेकिन सामने बैठे खूंखार जानवर पर किसी की नजर नहीं पड़ी. लिहाजा उसने तस्वीर में खूंखार जानवर चीता को खोजने की चुनौती देकर सबको उलझन में डाल दिया. बड़ी बात ये रही कि पहली नजर में जिंस तस्वीर में सिर्फ पेड़ और झाड़ी ही दिखाई दे रहे हैं वहाँ छुपे जानवर को खोजने के लिए मात्र 20 सेकंड का वक्त दिया गया. फिर तो हर किसी ने बिना वक्त गंवाए जीते चीते की तलाश तेज कर दी कुछ को छोड़कर ज्यादातर लोग इसमें नाकाम रहे.

There is a leopard in this picture. Try to spot it. No pun intended pic.twitter.com/xeT87wV1cy

— Amit Mehra (@amitmehra) December 27, 2021