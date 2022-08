'पैर नहीं तो क्या हुआ हौसला तो है' इसी जज्बे से बैसाखी लेकर रेस में दौड़ती बच्ची ने जीता दिल

हिम्मत और हौसला हो है तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है. हार मानकर बैठ जाने के बजाय डटकर जुटे रहना ही कहलाता है जिंदगी. जिसने इसे समझ लिया उसके पास दुख की कोई वजह नहीं. वो बस अपने किस्मत के लिखे को बदलने की कोशिश में जुटा रहता है. इंटरनेट पर एक हौसले वाली बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है जो बैसाखी के सहारे दौड़ती नजर आई.

ट्विटर के @CatchingPlus पर शेयर एक दिव्यांग बच्ची का वीडियो देख लोग दंग रह गए. किसी स्कूल की प्रतिस्पर्धा के वीडिओ में दोनों पैरों वाले बच्चों के साथ बच्ची बैसाखी के सहारे रेस लगाती नजर आए. उसे जी जान लगाकर दौड़ते देख लोग बोले- भले ही रेस हारी हो, लेकिन हमारे लिए हिम्मत वाली बच्ची ही है चैंपियन. वीडियो को 18 लाख से ज्यादा व्यूज मिले.

बैसाखी के सहारे रेस लगाती बच्ची ने सिखाया, कभी मत हारो हौसला

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक दिव्यांग बच्ची बाकी सामान्य बच्चों के साथ रेस में भाग लेती नजर आईं. वो सिर्फ खड़ी नहीं थी, बल्कि कमांड मिलते ही पूरे दमखम के साथ दौड़ लगाते दिखाई दी. बच्ची का एक पैर नहीं था, लिहाज़ा एक पैर और एक बैसाखी के सहारे वह दोनों पैरों वालों के साथ कॉम्पटीशन कर रही थी. वो जानती थी कि उसके लिए जीत आसान नहीं होगी, लेकिन लड़ने से पहले ही हार मान लेना शायद उसने नहीं सीखा था. तभी तो जीत से ज्यादा उसने जज्बे को तवज्जो दी. हिम्मत हारने की बजाय हौसला बनाए रखने को तवज्जो दी और रेस हार कर भी लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही.

This is the warrior spirit that the world needs now pic.twitter.com/fxq0TsuU5l

— EYE CATCHING PLUS (@CatchingPlus) August 25, 2022