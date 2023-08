Dog saved his friend’s life: एक कुत्ते ने अपने ‘दोस्त’ की जान बचाई है. उसने जिस तरह से यह काम किया अब उसका वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे देख कर आप कुत्ते की समझदारी पर अचंभित होंगे. आप यकीन नहीं करेंगे कि इस कुत्ते ने अपने दोस्त की जान बचाई. कुत्ते की हर हरकत आपके दिल को दिल छू लेगी. आखिर में कुत्ते की कोशिशों के बाद जब एक शख्स उसके दोस्त को बचाता है. इस पर वे कुत्ते कैसे उस शख्स को शुक्रिया कहते हैं यह देखना आपको भावुक कर देगा.

आखिर क्या हुआ था

दरअसल, दो कुत्ते सड़क पर मस्ती करते हुए जा रहे थे. अचानक से, उनमें से एक कुत्ता सड़क किनारे बने एक गड्ढे में गिर जाता है. तभी दूसरा कुत्ता अंदर झांकता है और मदद के लिए तेजी से इधर-उधर दौड़ने लगता है. तभी एक शख्स उस सड़क से गुजरता है. अब वो कुत्ता उस शख्स का ध्यान खींचने के लिए तमाम कोशिशें करना शुरू कर देता है.

This is how a Dog SAVED his best friend pic.twitter.com/4aLcP1qyDV

— CCTV IDIOTS (@cctvidiots) August 6, 2023