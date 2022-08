बाइक बैक करते-करते एक गड्ढे में जा गिरा शख्स, वीडियो देख सिहर उठेगा दिल

किसी न किसी वजह से सड़क पर बने गड्ढे अक्सर जान का जोखिम पैदा कर देते हैं. कभी बिजली, कभी बोरवेल, कभी नलकूप, कभी सीवर के नाम पर अक्सर सड़कें या फिर किनारों पर गहरे गड्ढे खोद दिए जाते हैं. लेकिन उसके आसपास बिना किसी सुरक्षा और बिना किसी सूचनापट्ट के उसे यूं ही छोड़ दिया जाता है. इसका नतीजा ये होता है कि अक्सर कोई जानवर, इंसान या बच्चा उसके अंदर समा जाते हैं. ऐसी कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं जब गहरे गड्ढे में कोई गिरा और जान का संकट गहरा गया.

ट्विटर @Menliveless पर शेयर एक वीडियो में शख्स के साथ जो हुआ उसे देख आपका दिल दहल उठेगा. हेलमेट पहनकर बैठा शख्स रोड पर जाने से पहले बाइक को बैक कर रहा था. लेकिन छोटी सी गलती और गहरे गड्ढे में जा गिरा शख्स. वीडियो बस इतना ही था. ऐसे में लोगों के जेहन में कई तरह के सवाल है कि आखिर शख्स के साथ क्या हुआ?

देखते ही देखते एक गड्ढे में समा गया शख्स

सोशल मीडिया पर शख्स के गहरे गड्ढे में गिरने का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने वाले भीतर तक सिहर उठे. लेकिन घटना कैमरे में कैद थी, ऐसे में कोई उसकी मदद के लिए नहीं पहुंच सकता था. सिर्फ वीडियो को देखकर शख्स के सकुशल होने की प्रार्थना ही की जा सकती थी. वीडियो में साफ देखा जा सकता है एक दुकान के पास हेलमेट पहने शख्स बाइक पर सवार था. बाइक धीरे धीरे बैक कर रहा था. जिस जगह पर वो अपनी गाड़ी को घुमाने की कोशिश कर रहा था वहां ठीक पीछे एक ताजा खोदा गड्ढा भी था. जिससे संभालकर वह अपनी गाड़ी निकाल रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती और बाइक के साथ गड्ढे के अंदर चला. बस वीडियो भी यही पर समाप्त हो गयास जिससे लोगों की चिंता और बढ़ा दी.

