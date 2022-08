नौकरी से निकाले जाने का लिया ऐसा बदला, तोड़ दिया मालिक का आलीशान बंगला

कोई इंसान गुस्से में क्या कदम उठा ले जाए कहा नहीं जा सकता. गुस्से में अक्सर लोग सही गलत का फर्क भूल जाते हैं. और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके बाद पछताने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता. लेकिन एक शख्स ने गुस्से में ऐसा फैसला किया कि देखने वाले दंग रह गए, लेकिन निश्चित रूप से उस इंसान को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होगा, जिसने बदला लेने के लिए जानबूझकर किसी के आशियाने को नस्तेनाबूत कर दिया.

Don Tapscott के ट्विटर पेज@dtapscott पर शेयर वीडियो वायरल हो गया जिसमें कनाडा के कैलगरी में एक कर्मचारी का मालिक से बदला देख इंटरनेट यूज़र्स दंग रह गए. बताया गया कि मालिक ने शख्स पर चोरी का आरोप लगाकर उसे नौकरी से निकाला था, जिसके बदले में कर्मचारी ने JCB का इस्तेमाल कर मालिक का आशियाना चकनाचूर कर दिया. किसी ने घटना का वीडियो कैमरे में कैद किया जिसके बाद यह वीडियो वायरल हो रहा है.

चोरी का इल्ज़ाम लगने से खफा शख्स ने तोड़ा मालिक का बंगला

जानकारी के मुताबिक जो घर वीडियो में तोड़ा जा रहा है उसके मालिक की गलती बस इतनी थी कि उसने अपने एक कर्मचारी को चोरी के आरोप में नौकरी से निकाल दिया था. बस इसी बात से वो शख्स इतना आग बबूला हो उठा कि उसने बदला लेने के लिए कुछ किसी भी हद तक गुज़रने की ठान ली. लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा कदम उठाएगा और सीधे जेसीबी लेकर झील किनारे बने मालिक के घर पर चढ़ाई कर देगा. घटना का वीडियो एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया जो ध्वस्त होते घर के आस पास ही रहता था, और फिर इसे सोशल मीडिया पर शेयर करके उसने कैप्शन लिखा ‘एक नाराज कर्मचारी ने झील के पास और हमारे घर के पास बने अपने मालिक के घर को तोड़ डाला है. क्या किसी के पास इसके बारे में जानकारी है कि क्या हुआ है?’

You can’t make this up. A disgruntled, fired employee from a marina near our lake house snapped and destroyed the entire marina with an excavator. Does anyone have more information on what happened? #Muskoka pic.twitter.com/XcCLAVBFMy

— Don Tapscott (@dtapscott) July 27, 2022