लटके टायर पर झूलते हुए चिंता में डूबा दिखा बंदर, अधिकारी ने कहा- जीवन का आनंद लें मरने के लिए बहुत समय है

यूं तो जिंदगी जीने के बहुत से तरीके होते हैं कुछ लोग सब कुछ छोड़ तसल्ली से आराम पसंद रहने को प्राथमिकता देते हैं. तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त समस्याओं और परेशानियों से घिरे रह कर भी संतुष्ट ही रहते है. वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो चिंताओं में घिरे रहने के बावजूद कभी शिकायत नहीं करते. लेकिन दिल में दर्द दबाए रहते हैं. एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जहां ये तमाम बातें एक बंदर को लेकर कही जा रही हैं. उसे देख कुछ लोग चिंता में डूबा समझ रहे हैं, तो कुछ जीवन का आनंद लेने के नजरिये से देख रहे हैं.

IFS सुशांत नंदा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक बंदर पेड़ पर लटके टायर में तसल्ली से झूल रहा है. बन्दर बड़ी शांति से बैठा था. जिसे देखकर कुछ ने उसे चिंतित कहा तो कुछ लोगों ने उसे चैन का जीवन जीते हुए बताया. वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

टायर पर झूलते बंदर को देख लोगों ने कहा- ये है जीवन का आनंद

वायरल वीडियो में एक बंदर पेड़ से लटके टायर पर झूले की तरह झूलता दिखाई दे रहा है. इस दौरान वो बड़ा गुमसुम, शांत और गंभीर दिखाई दे रहा है. टायर के बीच में बैठकर उसने सिर और पीठ टायर के एक हिस्से पर ऐसे टिका रखी है मानों, ना जाने कितनी चिंताओं से घिरा हुआ हो. अगर वो कोई लड़का होता तो लोग उसे दिल टूटने के दर्द से जोड़कर भी देखते. लेकिन वो तो बन्दर था, जो अपनी ही धुन में जीवन का आनंद लेने में मगन था. बैकग्राउंड में बज रहा गाना वीडियो को और मजेदार बना रहा था.

Enjoy life. There’s plenty of time to be dead 😊😊 pic.twitter.com/hS1e43d4BP

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) December 8, 2022