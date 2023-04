Viral Video: तेज़ धार नदी में बाइक लेकर घुसा शख्स, कहीं नज़र नहीं आ रही थी ज़मीन, लोग बोले-"जहां चाह वहां राह"

सोशल मीडिया पर हैरतअंगेज कारनामों की लिस्ट काफी लंबी है जिनके वीडियोज लोगों को हैरान कर देते हैं. कई बार लोग ऐसे खतरनाक स्टंट को अंजाम देने की कोशिश करते हैं. जिसमें ज़रा सी चूक जानलेवा भी साबित हो सकती है. जिसकी वजह होती है शेखी बघारना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियो अपलोड कर लोगों की वाहवाही लूटना. लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि खतरों से खेलने के पीछे मकसद व्यूज और लाइक्स बटोरना नहीं, बल्कि मजबूरी और जरूरत होता है और ऐसे में समझदारी से उठाया गया कदम आप को कामयाब बना देता है देखिये सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वायरल वीडियो.

ट्विटर अकाउंट @MotorOctane पर शेयर वीडियो में एक शख्स उफनती नदी के भीतर बाइक से उतर गया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा. इतनी विशाल नदी में ना सड़क दिख रही थी ना कोई जमीन, बावजूद इसके सिर्फ इच्छाशक्ति के बल पर शख्स बाइक लेकर तेज धार नदी को पार कर ले गया. वीडियो देख लोगों ने कहा -“जहां चाह वहां राह”

The perfect example of “Where there is a will there’s a way”

Thoughts about this? Very clever or just very risky? pic.twitter.com/FgYfaFlOtt

— MotorOctane (@MotorOctane) April 6, 2023