Toddler getting down from railway berths: एक मासूम बच्चे का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. जिसमें वह ट्रेन के एक डिब्बे में अपर और मिडल बर्थ से उतरते हुए दिखता है. उस बच्चे की उम्र बमुश्किल 1 साल की होगी! बच्चे को देख वहां मौजूद सभी यात्री चकित रह गए. उनके चेहरे पर हैरानी के साथ और मुस्कान के भाव थे. वह बच्चा नारंगी रंग के कपड़े पहने हुए है.

वीडियो में दिखता है- चलती हुई ट्रेन के एक डिब्बे में कुछ यात्री बैठे हुए हैं. तभी एक बच्चा, जो अपर बर्थ पर बैठा हुआ था, अचानक से वहां से उतरने लगता है. उसके ऐसा करते ही लोग उसकी ओर हैरानी के साथ देखने लगते हैं.

इसके बाद, वह बच्चा अपर बर्थ को पकड़ कर हवा में लटक जाता है. वह उसको कसकर पकड़े हुए है, बड़ी ही सावधानी के साथ वह मिडिल बर्थ पर उतरता है. इसी तरह से वह मिडल बर्थ से लोअर बर्थ पर पहुंचता है. आखिर में, बच्चा खिल खिला कर हंसते और घुटनों के बल चलते हुए दिखता है.

बच्चे का वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘इंस्टाग्राम’ पर यह वीडियो ‘बेबीज्_टाउन’ पेज पर पोस्ट गया किया है. जो अब आग की तरह इंटरनेट पर फैल गया है. खबर लिखे जाने तक करीब तीन लाख लोग उस वीडियो को लाइक कर चुके हैं. उस वीडियो पर लाइक्स और व्यूज् की यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.

वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

कमेंट सेक्शन में लोगों ने इस वीडियो लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं. कई यूजर ने बच्चे की तारीफ की है, तो वहीं कुछ यूजर को यह वीडियो रास नहीं आ रहा है. उन्होंने ऐसा वीडियो शेयर करने पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, ‘मुझे लगता है कि लोग पेरेंट्स की आलोचना करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को ऐसा करने से नहीं रोका.’

वहीं, एक अन्य यूजर बच्चे के आत्मविश्वास की तारीफ में कमेंट करता है. तीसरे यूजर ने लिखा, ‘कृष-4 मूवी के लिए एक्टर का खुलासा.’ हालांकि, चौथे यूजर ने इस वीडियो को हटाने का अनुरोध किया. उन्होंने कमेंट किया, ‘यह वीडियो दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा. अगर कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा.’

