Viral Video: खतरनाक झरने पर कुछ ऐसे लेट गई हसीना, गहराई और धार के आगे महिला की हिम्मत देख अटकी सांसें

जिन्हें करतब, स्टंट और खतरों से खेलने का शौक होता है वो कुछ भी कर गुजरते हैं. ना जान की परवाह करते हैं न खतरे से डरते हैं. ऐसे लोग ही जांबाज और खतरों के खिलाड़ी कहलाते हैं. हालांकि उनकी इस हिम्मत को देख कर देखने वाले जरूर सिहर उठते हैं और उनकी सांसे एकाएक अटकने लगती हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. जहां एक महिला का खतरनाक स्टंट लोगों को ना सिर्फ डरा रहा है. बल्कि उस महिला को बेवकूफ कहने के लिए मजबूर कर रहा है.

ट्विटर के @weirdterrifying पर शेयर एक वीडियो में महिला की दिलेरी देख आप दंग रह जाएंगे. खतरनाक विक्टोरिया फॉल्स पर एक महिला ऐसे लेट गयी कि देखने वालों की सांसें अटक गईं. वो झरना बेहद खतरनाक था. जिसकी गहराई, ऊंचाई और तेजधार किसी की भी जान लेने के लिए काफी है. वीडिओ को 2.03 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

खतरनाक झरने पर महिला की हिम्मत से सहमे लोग

सोशल मीडिया पर विक्टोरिया फॉल का वह वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है. जहाँ एक महिला झरने के मुहाने पर इस कदर मौजूद है जो कोई सोच भी नहीं सकता. असल में वो महिला 360 फ़ीट की ऊँचाई पर मौजूद वॉटरफॉल के बिल्कुल मुहाने पर लेटी हुई दिखाई दे इस दौरान उसके चेहरे पर डर और दहशत बिल्कुल भी नहीं थी बल्कि वो इन लहरों का लुत्फ उठा रही थी. जैसे ही कैमरा महिला के ऊपर से होते हुए वॉटरफॉल की गहराई को दिखाता है देखने वाले ना चाहकर भी दंग हो ही जाएंगे. फिर तो लोग झाड़ने पर मौजूद महिला को देखकर सिर पकड़ने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं कि आखिर उसने इतनी हिम्मत और दिलेरी जुटाई तो कैसे.

Just learned that standing this close to a 380 feet waterfall is a thing (Devil’s pool – Victoria falls ) pic.twitter.com/LwjOxoUrYF

— Weird and Terrifying (@weirdterrifying) December 30, 2022