Video Viral: प्लेटफॉर्म पर एक महिला ने बच्ची को दिया ट्रैक पर धक्का, पुलिस गिरफ्त में आई सनकी औरत

दुनिया में सनकी लोगों की कमी नहीं है वो कब किसके साथ कैसा कदम उठाएंगे अंदाजा भी लगाना मुश्किल है. कई बार सनकी लोगों की सनक का खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है. जिसका वास्ता उस इंसान से बिल्कुल नहीं. कुछ ऐसा ही हुआ एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब मां के साथ खड़ी बच्ची को एक अन्य महिला ने अचानक से ऐसा जोरदार धक्का मारा कि बच्ची रेलवे ट्रैक पर जा गिरी. जिसके बाद कुछ देर तक मां को समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे.

ट्विटर के @ModernPatriotWi पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे. मामला अमेरिका के पोर्टलैंड का बताया जा रहा है. जहां पर एक महिला ने प्लेटफॉर्म पर खड़ी बच्ची को धक्का देकर रेलवे ट्रैक पर गिरा दिया और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई. गनीमत थी कि उस दौरान कोई ट्रेन नहीं आई, वरना बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता था.

प्लेटफॉर्म पर खड़ी बच्ची को महिला ने दे दिया धक्का

वीडियो अमेरिका के पोर्टलैंड का बताया गया. जहां रेलवे प्लेटफार्म पर एक महिला अपने 3 साल की बच्ची के साथ खड़ी थी और हाथ में एक प्रैम पकड़ रखा था जिसमें छोटे बच्चा था. प्लेटफॉर्म पर कुछ और लोग भी थे, जो अपनी-अपनी सीट पर बैठे हुए थे और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे. तभी एक महिला सीट से उठी और अचानक मां के पास खड़ी बच्ची को धक्का मारकर रेलवे ट्रैक पर गिरा दिया. बच्ची के गिरते ही महिला वापस सीट पर आकर बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो.

On Dec. 28 at the Gateway Transit Center in Portland, OR, a person shoved a toddler face-first into the train tracks. The suspect was apprehended. Antifa & far-left activists in the city have argued against police patrolling public transport, saying it endangers people. pic.twitter.com/uGBBMIraH1

— The Modern Patriot (@ModernPatriotWi) December 30, 2022