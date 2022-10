सिर पर कलश, पैडल पर पैर और हाथों से क्लासिकल डांस कर साइकिल पर निकली महिला, साहसी अंदाज ने किया इंप्रेस

सोशल मीडिया एक से एक हैरतअंगेज और नमूने करतबों से भरा पड़ा है. अधिकांश जगहों पर लोग अपनी जान की परवाह किए बिना चलती रोड पर ऐसा स्टंट करने लगते हैं जो जानलेवा साबित हो सकता है. तो वहीं कुछ लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जो प्रेरणा बन जाए. तो कुछ युवाओं के लिए गलत नज़ीर बन जाते हैं. और कुछ अपने साहस और निडरता से लोगों का दिल जीत लेते हैं. इंटरनेट पर एक ऐसी ही महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जो साइकिल चलाते हुए क्लासिकल डांस करती नजर आयी.

इंस्टाग्राम @santoshsaagr पर शेयर एक वीडियो में साइकिल चलाती महिला ने लोगों को दंग कर दिया. साइकिल सवार महिला ने सिर पर कलश रखा था. और पैर से पैडल मारते हुए हाथों से क्लासिकल डांस की मुद्राएं बनाती हुई आगे बढ़ रही थी. सड़क पर महिला के इस अंदाज ने लोगों को खूब इम्प्रेस किया.

सिर पर कलश रखकर साइकिल चलाती महिला ने जीत लिया दिल

इंटरनेट पर वायरल वीडियो में एक महिला सिर पर उसने कलश रखकर सड़क पर साइकिल चलाती दिखाई दे रही है. इस दौरान वो पैदल पर पैर मारती आगे बढ़ रही थी. हालांकि इस दौरान दूर उसने अपने हाथ हैंडल को पकड़ने के बजाय क्लासिकल डांस में बिज़ी कर रखे थे. जी हाँ सिर पर कलश और पैडल पर पैर रखकर महिला हाथों से क्लासिकल डांस की मुद्राएं बनाते हुए सड़क पर आगे बढ़ रही थी इस दौरान उसके चेहरे पर डर का भाव नदारद था. वो हंसते मुस्कुराते हुए पारंपरिक वेशभूषा में अपना ये करतब दिखा रही थी.

Cycling pedaling with a Kalash on the head as well as doing dance moves by hand. All the time he has to balance the bicycle without touching the handlebar.. It must be really hard. Wonderful !!#Indian #woman #power #नवरात्रि_की_हार्दिक_शुभकामनाएं #Navratri pic.twitter.com/7kFexc50jN

— Santosh Sagar (@santoshsaagr) September 30, 2022