Hidden Secret: सालों से बंद पड़ा था घर, दरवाज़ा खुलते ही बाहर आए दुनिया भर के राज़

गांव के किसी बीहड़ में सालों से खाली पड़े मकान को लोग अक्सर भूतिया (Haunted House) बता देते हैं. हालांकि हैम्पशायर (Hampshire) के रहने वाले एक शख्स ने डेवॉन (Devon) में एक ऐसा मकान ढूंढ निकाला है, जिसके अंदर तमाम राज़ दफ़्न हैं. इस मकान में जनजातियों (cottage filled with photos of tribal communities) के लोगों की तस्वीरों के लेकर तमाम ऐसे रहस्य हैं, जिन्हें देखकर हम उसी ज़माने में पहुंच जाएंगे.इस घर को ढूंढ निकालने वाले 36 साल के कोलिन स्मिथ (Colin Smith) ने यहां टाइम कैप्सूल ( Time capsule) ढूंढ निकाला है. उनका कहना है कि घर से मिले बिल्स बताते हैं कि पिछले 20 साल में यहां कोई नहीं आया. कोलिन पहले प्लंबर का काम करते थे, लेकिन अब The Bearded Explorer नाम से अपना YouTube चैनल चलाते हैं. उन्हें घर में ट्राइबल्स की बहुत सारी तस्वीरें मिली हैं, जिन्हें उन्होंने अपने चैनल पर प्रसारित भी किया है.ये घर दरअसल एक छोटा सा कॉटेज (Hidden Small Cottage) है, जिसे देखने से लगता है कि यहां कोई अकेला शख्स रहता रहा होगा. किसी बीमारी या हॉस्पिटल में उसकी मौत होने के बाद कोई इस घर को देखने तक नहीं आया. जो चीज़ जहां पड़ी थी, पड़ी रही. घर में 1990 के दशक की टीवी मौजूद है और उसी ज़माने का बर्नर भी. एक बंद कमरे में पुराने फर्नीचर, डेस्क और इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज़ भी मौजूद हैं. जो शख्स यहां रहता था, उसके नाती-पोतियों की तस्वीरें भी घर में वैसी ही रखी हैं.जो सबसे अजीब चीज़ इस घर में मिली, वो जनजातियों की सैकड़ों फोटो हैं. इन्हें देखने से लगता है कि यहां रहने वाले शख्स को सफर करने का भी खूब शौक रहा होगा और उसने दुनिया भी घूमी. दिलचस्प बात ये है कि घर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है. यहां रखी तमाम चीज़ों से किसी को कोई लेना-देना नहीं रहा. यहां तक कि किचन में भी चीजें वैसी की वैसी पड़ी हैं. चाहे वो बर्तन हों या फिर वॉशिंग मशीन. घर देखकर कुछ लोग भावुक भी हो सकते हैं क्योंकि ज़िंदा आदमी के जाने के बाद कोई उसकी चीज़ें भी कई बार लेने नहीं आता.