अनोखा ऑफर, बिल्ली के बच्चे को गोद लीजिए, मुफ्त हवाई यात्रा कीजिए

एयरलाइन यात्रियों को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑफर देती रहती हैं पर अमेर‍िकन Frontier Airlines ने बेहद अनोखा ऑफर पेश किया है. बिल्‍ली के बच्‍चे को गोद (Adopt) करिए और मुफ्त हवाई सफर कीजिए.

एयरलाइन के नाम पर उनका नाम

फ्रंटियर एयरलाइन ने इस बारे में सोशल मीड‍िया पर जानकारी दी है. दरअसल, तीन बिल्लियों का नाम उनके एयरलाइन के नाम पर रखा गया है. इनको फ्रंटियर, स्पिरिट और डेल्टा नाम से बुलाया जा रहा है. अब कंपनी का कहना है क‍ि यह बिल्लियां उनके बच्‍चे की तरह हैं.

मुफ्त उड़ान वाउचर देगी एयरलाइन

एयरलाइन ने घोषणा की है कि वह उन लोगों को मुफ्त उड़ान वाउचर देगी जो इन ब‍िल्लियों को गोद लेना चाहेंगे. न्यू यॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक,इच्छुक व्यक्ति इन्हें लास वेगस स्थित एनिमल शेल्टर से गोद ले सकता है. यह नेवाडा का सबसे बड़ा एनिमल सेंटर है. फ्रंटियर एयरलाइन (Frontier Airlines) ने ट्वीट किया, हम डेल्टा @Delta और स्पिरिट @Spirit को गोद लेने वाले हर शख्स को दो फ्लाइट वाउचर देंगे. वहीं, फ्रंटियर को गोद लेने वाले व्यक्ति को चार फ्लाइट वाउचर देंगे.

This is so sweet! Thank you for the honor, @animalfndlv! We'd love to donate two flight vouchers each to the people who adopt @Delta and @Spirit; and four vouchers to the person who adopts Frontier. 💚🐱 @FOX5Vegas pic.twitter.com/kbmud6RcZt

— Frontier Airlines (@FlyFrontier) December 28, 2022