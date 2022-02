अचानक चीखने लगी एडल्ट स्टार की गुड़िया, ‘Haunted House’ की आपबीती सुन दहशत में आए लोग

पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ (Paranormal activities) को लेकर अक्सर कई तरह की भ्रांतियां, संदेह और अंधविश्वास सरीखी बातचीत होती है. भतों के अस्तित्व को लेकर भारी बहद भी हो जाती है. मगर निष्कर्ष कु नहीं निकलता. पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का मानना है कि इंसानों की दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है जहां रहते हैं भूत पिशाच या अतृप्त आत्माएं जिनका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं होता. मगर उन्हे छेड़ने की कोशिश होने पर वो हिंसक हो जाते हैं.

ऐसे की एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से जुड़े प्रोग्राम का हिस्सा बनी है कभी बेहद फेमस रही एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल (Adult star Stormy daniels). जो अब एडल्ट फिल्में छोड़कर भूतों की खोज में निकल पड़ी हैं. इस क्रम में उनका दावा है कि उनका और उनके क्रू का सामना ऐसी शक्तियों से हो चुका है जो दिखाई नहीं देती मगर उनका अस्तित्व है. आपको बता दें स्टॉर्मी डेनियल उस वक्त सुर्खियों में आ गईं थीं जब उन्होंने अमेरिका के पूर्व प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप (Former US president Donald Trump) के साथ एक रात बिताने का खुलासा कर उसे सबसे बुरा वक्त कहा था.

सौ.इंस्टाग्राम: कभी एडल्ट फिल्मों की स्टार रही स्टॉर्मी नें हाल ही में पैरानॉर्मल प्रोग्राम में हिस्सा लेना शुरु किया है

गंदी दुनिया से निकलकर भूतों की दुनिया में एंट्री!

स्टॉर्मी ने अपने अबतक के सबसे डरावने पैरानॉर्मल अनुभव के बारे में बताने हुआ कहा कि वो जब बहुत दहशत में आ गई थी जब उन्होंने अपनी गुड़िया को ज़ोर से चीखते हुए सुना था. दरअसल हाल ही में एडल्ट मॉडल डर्टी इंडस्ट्री छोड़कर पैरानॉर्मल Ghost hunting series में शामिल हो गई हैं. इस शो में वो अपने घोस्ट हंटिंग पार्टनर (Ghost hunting partner) जेसन और अपनी गुड़िया सुजैन के साथ हिस्सा ले रही हैं. स्टॉर्मी ने अपने पूर्व निर्देशक होली के साथ इस नई एक्टिविटी के बारे में बात की और सबसे डरावना अनुभव साझा किया. जिसमें द कॉन्ज्यूरिंग हाउस (The Conjuring house) में एक परिवार के बारे में हॉरर फिल्म को प्रेरित किया था.

कार में बंद गुड़िया को ज़ोर-ज़ोर से चीखते सुना!

एक हॉन्टेड हाउस में शूट के दौरान उन्हें कुछ आहट महसूस हुई थी. आवाज़ वहां से आ रही थी जहां उन्होंने कार पार्क की थी. लिहाज़ा वो ज़ोर ऊपर की तरफ भागी उन्हें देखकर क्रू भी उनके पीछे भागा फिर जो मंजर सामने था उसे देखकर सभी डर गए. गुड़िया चीख रही थी (The doll was screaming). उसे उन्होंने कार के अंदर रखा जबकि वो बाहर मुंह के बल गिरी मिली. उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था. कार के आस-पास कोई नहीं थी फिर भी कार का अलार्म ज़ोर-ज़ोर से बज उठा था. जिसे देखकर स्टॉर्मी ही नहीं बल्कि उनके टीम मेंबर्स भी घबरा उठे (Seeing this, not only Stormi but her team members also got nervous) तभी उन्हें एहसास हुआ कि मौके पर उनके साथी भी कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे थे. एक ने बताया कि किसी ने ज़ोर से उसपर पंच मारा था मगर आसपास कोई नज़र नहीं आया. जिसके बाद सभी इस मइशन को कैंसल करना चाहके थे. बाद में मुझे अपनी गुड़िया को यहां लाने पर पछतावा हो रहा था.

