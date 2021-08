तालिबान के डर से कांप रही हैं अफगानी लड़कियां, अगवा कर बनाते हैं सेक्स स्लेव, रोजाना होता है रेप

जिन लड़कियों (Afghan Girls) को भविष्य के सुंदर सपने दिखाई देने लगे थे, उन्हें आज दिन के उजाले में भी बुरे ख्वाब ही दिख रहे हैं. अफगानिस्तान (Afghanistan Taliban) में चल रहे खौफनाक खेल में सबसे ज्यादा सहमी हुई ये लड़कियां ही हैं, जिन्होंने आज़ादी का सूरज करीब-करीब देख ही लिया था कि तालिबान की अंधेरी रात फिर उनके सपने कुचलने लगी है. लड़कियों के ज़ेहन (Scared Afghan Girls) सब सिर्फ एक ही डर है- कहीं घर से उठाकर उन्हें तालिबानी अपनी बेइंतहां दरिंदगी का शिकार न बना लें.

अफगानिस्तान की एक ऐसी ही लड़की का वीडियो ट्विटर (Afghan Girl Video) पर इस वक्त ज़बरदस्त वायरल हो रहा है. 45 सेकंड के ही इस वीडियो में आप खौफ (Scared Afghan Girls) को अपनी नसों में महसूस कर लेंगे. ज़रा सोचिए स्कूल-कॉलेज और करियर के बारे में सोचने वाली इन लड़कियों के सामने रेप और सेक्स स्लेव (Afghan Girls rape and sex slave) जैसे तालिबानी जिन्न ज़िंदा हो उठे हैं और उन्हें इनसे बचाने वाला कोई भी नहीं है. न कोई संस्था, न कोई देश और न कोई शासन-प्रशासन.

अफगान लड़की (Afghan Girl Video) के आंसुओं ने दिखाई खौफ की तस्वीर

एक्टिविस्ट मासिह अलीनेजाद (Masih Alinejad) के ट्विटर अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में एक अफगानी लड़की (Afghani Girl Crying) जिस तरह बेबसी के आंसू रोती हुई दिख रही है, उसे देखकर आपका कलेजा भी कांप उठेगा. 45 सेकेंड की क्लिप में लड़की के चेहरे पर हज़ार भाव आते-जाते दिख रहे हैं. मानो उसे अपना भी भविष्य उन्हीं नकाबपोश लड़कियों में दिख रहा है, जिन्हें तालिबानी जानवरों (Taliban Treat Girls like Animals) की तरह समझते हैं. लड़की रोते हुए बताती है कि उसका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो अफगानिस्तान (Afghanistan Taliban) में पैदा हुई है. वो कहती है- ‘हमारी गिनती ही नहीं होती, क्योंकि हम अफगानी लड़किया हैं. मैं सिर्फ रो सकती हूं क्योंकि हम इतिहास में धीरे-धीरे मर रहे हैं. किसी को भी हमारी परवाह नहीं’.

“We do not count because we were born in Afghanistan . . . We’ll die slowly in history.” I am heartbroken. The women & girls of Afghanistan have been abandoned. What of their dreams, hopes? The rights they have fought two decades for? #PrayforAfghanistan pic.twitter.com/Os6aSRv5RK

— Khaled Hosseini (@khaledhosseini) August 14, 2021