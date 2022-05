महिला की हत्या के आरोप में भेड़ को हुई 3 साल की जेल ! कोर्ट ने सुनाया फैसला...

Sheep Sentenced To Three Years In Jail : आपने इंसानों को कानून की ज़द में आते देखा होगा. अगर समाज में कोई अपराध हो, तो हमारा कानून अपराधी को सज़ा देता है लेकिन अफ्रीका (Africa Weird News) में एक भेड़ को भी कानूनी तौर पर सज़ा दी गई. भेड़ पर आरोप था कि उसने एक महिला की जान ले ली. जब भेड़ को हिरासत में लेकर मुकदमा चला तो उस पर लगा आरोप सही साबित हुआ. अब भेड़ 3 साल के लिए जेल जाएगा.

ये मामला अफ्रीकी देश दक्षिणी सूडान (South Sudan) का है, जो दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है. सूडान के Eye Radio के मुताबिक भेड़ को पुलिस ने पकड़कर बकायदा मुकदमा चलाया और फिर उसे हत्या का दोषी पाया गया. भेड़ ने 45 साल की एधियु चॉपिंग ( Adhieu Chaping) नाम की महिला को घायल किया था, जिसके बाद उसकी जान चली गई थी.

महिला की हत्या का दोषी भेड़

मेजर एलिजेह माबोर के मुताबिक भेड़ ने महिला पर जब हमला किया तो उसकी पसलियां टूट गईं. लगातार हुए हमले में बुरी तरह से घायल हुई एधियु चॉपिंग ( Adhieu Chaping) इसके बाद ज़िंदा नहीं रह पाईं. ये घटना Rumbek East में हुई थी. उन्होंने बताया कि पुलिस का काम लोगों को सुरक्षा देना है, ऐसे में भेड़ को Maleng Agok Payam पुलिस स्टेशन में कस्टडी में रख लिया गया. पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना में मालिक की कोई गलती नहीं है और भेड़ ने ही महिला की हत्या का गुनाह किया है.

भेड़ को हुई 3 साल की जेल

पुलिस की कस्टडी में मौजूद भेड़ को कानूनन 3 साल जेल की सज़ा दी गई है. अब वो अगले 3 साल तक सूडान के लेक्स स्टेट में मौजूद Aduel County मिलिट्री कैंप के मुख्यालय में रहेगा. इसके अलावा भेड़ के मालिक को भी आदेश दिया गया है कि वो घटना में मर गई महिला के परिवार को मुआवज़े के तौर पर 5 गायें देंगे. दोनों ही परिवार पड़ोसी हैं और कोर्ट के आदेश के मुताबिक 3 साल बाद जब भेड़ सज़ा काटकर बाहर आएगा, तो उसे भी पीड़ित परिवार को ही दिया जाएगा.

