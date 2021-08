ड्राइवर ने ठोंक दी गाड़ी, फिर टूटी खिड़की पर रखा कुछ ऐसा कि देखकर मालिक का गुस्सा हो गया रफूचक्कर

आमतौर पर जब किसी की गाड़ी में डेंट (Dent on Car) लग जाता है या किसी और से उसका एक्सीडेंट (car accident) हो जाए तो दो पक्षों में झगड़ा ही हो जाता है. लेकिन एक ड्राइवर ने अपनी गलती की माफी (Driver left sorry note and chocolates) कुछ इस अंदाज़ में मांगी, कि कार के मालिक को उस पर गुस्से के बजाय उसकी समझदारी पर प्यार आ गया.

एक महिला की कार पर किसी अनजान शख्स ने टक्कर (Dent on Car) मार दी. इसकी वजह से उसकी कार में कुछ डेंट्स आ गए थे. वो महिला कार खड़ी करके शॉपिंग के लिए गई हुई थी, तभी कार के साथ ये हादसा हुआ. जब महिला वापस कार के पास पहुंची तो उसे अपनी कार की फ्रंट विंडो पर एक नोट (Driver left sorry note and chocolates) मिला. ये नोट पढ़कर महिला का गुस्सा रफूचक्कर हो गया. उसने अपने साथ हुई इस घटना को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया.

आखिर क्या लिखा था नोट पर?

महिला ने अपने साथ हुई घटना को शेयर करते हुए बताया है कि वो जब शॉपिंग के लिए गई हुई थी, तभी उसकी गाड़ी पर किसी ने डेंट मार दिया. जब महिला लौटी तो उसे अपनी गाड़ी की विंडो पर वायपर से दब हुआ एक नोट मिला. इस नोट में ड्राइवर ने कार मालिक के लिए लिखा हुआ था- ‘नुकसान के लिए मैं दुख ज़ाहिर करता हूं. मैं इसे ठीक तो नहीं कर सकता हूं लेकिन इसके बदले में कुछ चॉकलेट यहां रख रहा हूं.’ इसी नोट के साथ दो चॉकलेट भी महिला को वायपर से दबी हुईं मिलीं. महिला को ड्राइवर का सॉरी बोलने का अंदाज़ इतना पसंद आया कि उसने सोशल मीडिया पर लोगों के साथ इसे शेयर किया.

ये भी पढ़ें- खोटे सिक्के ने चमकाई किस्मत, 20 पैसे भी नहीं थी कीमत और बिक गया हज़ारों में

Social Media पर हिट हुआ Sorry

महिला ने पूरी घटना एक वीडियो के तौर TikTok पर शेयर की है. अब तक इस वीडियो को करीब 4.7 मलियन व्यूज़ मिल चुके हैं और 6000 लोगों ने इस पर कमेंट भी किया है. महिला ने खुद कार का एक्सिडेंट करने वाले शख्स को अच्छा आदमी कहा है. इस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी है. किसी ने कहा है कि महिला को उसके फिंगरप्रिंट के ज़रिये उसका पता लगाना चाहिए. किसी ने कहा है कि एक्सिडेंट करने वाला शख्स सीधे भी वहां से जा सकता था. महिला भले ही सॉरी कहने वाले शख्स से इम्प्रेस हो गई हो, लेकिन लोगों का मानना है कि वो शख्स महिला के साथ चालाकी कर गया.