खुशी के पलों को कैद करने के लिए लोग फोटोग्राफर रखते हैं, ताकि उन यादों को वर्षों तक सहेज कर रखा जा सके. बात जब शादी की हो तब तो और भी पल खास होता है. कुछ कपल अपने फोटोग्राफर के काम से इतने खुश हो जाते हैं कि उन्‍हें जरूरत होने पर हर बार फोन करते हैं. हालांकि, एक महिला ने अपनी शादी के चार साल बाद अपने वेडिंग फोटोग्राफर से संपर्क किया. उसने तलाक को कारण बताते हुए फुल रिफंड की मांग की. जी हां, आपने सही पढ़ा है! मह‍िला ने कहा, अब मेरा तलाक हो चुका है और शादी में आपने जितने पैसे लिए थे, वह पूरा वापस कर दीजिए. सोशल मीडिया पर बातचीत का स्‍क्रीनशॉट वायरल हो रहा है.

पहले तो फोटोग्राफर को लगा कि यह कोई मजाक है. हालांकि, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि मह‍िला गंभीर थी. वह बार-बार कह रही थी कि चूंक‍ि अब उसका रिश्ता ही नहीं बचा तो वह पैसा वापस लेने की हकदार है. फोटोग्राफर ने तुरंत उसकी मांग को ठुकरा दिया. उसने व्हाट्सएप हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर किया. देखते ही देखते यह ट्वीट वायरल हो गया. लांस रोमियो फोटोग्राफी हैंडल से शेयर स्‍क्रीनशॉट के कैप्‍शन में यूजर ने लिखा, मैं कसम खाता हूं. मेरी लाइफ एक ऐसी फ‍िल्‍म है, जिसे आप बना नहीं सकते.

तस्‍वीरों की अब मुझे और उन्‍हें कोई जरूरत नहीं

स्‍क्रीनशॉट में महिला कहती है, मुझे नहीं पता कि आपको मैं याद हूं या नहीं. आपने 2019 में डरबन में मेरी शादी में मेरे लिए फोटोशूट कराया था. ठीक है, अब मैं तलाकशुदा हूं, और वे तस्वीरें, जिनकी अब मुझे या मेरे पूर्व पत‍ि को कोई जरूरत नहीं है; आप चाहें तो अपने पास रख लीजिए. आपने बहुत अच्‍छा काम किया था लेकिन सब बर्बाद हो गया. आप उस समय किया गया भुगतान वापस कर दीजिए क्‍योंकि अब हमें इन तस्‍वीरों की कोई जरूरत नहीं है. फोटोग्राफर फिर पूछता है कि क्या यह मजाक था? लेकिन महिला ने जोर देकर कहा, यह मजाक नहीं था. इसके बाद फोटोग्राफर ने रिफंड देने से इनकार कर दिया. यह भी कहा कि वह इन तस्‍वीरों को किसी भी तरह नष्‍ट नहीं कर सकता.

I swear my life is a movie ‍♂️ you can't make this stuff up.

