आसमान से हुई तेज़ बारिश, फिर समंदर के किनारे मिले 'एलियन' जैसे दर्जनों जीव !

दुनिया में तमाम तरह के जीव-जन्तु (Less Known Marine Creatures) होते हैं, जिनमें से कुछ को तो हम जानते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती. खासतौर से समंदर की दुनिया तो इतनी रहस्यमय होती है कि यहां रहने वाले करोड़ों जीवों में से कुछ के बारे में हमने सुना भी नहीं होता. कुछ ऐसे ही रहस्यमय जीव ऑस्ट्रेलिया (Australia News) में हुई तेज़ बारिश के बाद समंदर के किनारे (Bizarre creatures wash up on Australian beaches) दिखाई दिए.

दर्जनों की संख्या में समंदर की रेत पर बिछे हुए इन जीवों को देखकर लोग हैरान रह गए. ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ हफ्तों से अप्रत्याशित बारिश हो रही है. बरसात के बाद देश के कई बीचेज़ पर अजीबोगरीब जानवरों के मृत पड़े होने की खबरें आने लगीं और इनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की जाती रहीं. एलियन जैसे दिखने वाले इन जीवों को लोगों ने पहले नहीं देखा था.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट ?

इस अनोखी घटना को लेकर विशेषज्ञ भी हैरान हैं. जिस तरह बीच पर मरे पड़े जलीय जीवों की तस्वीरें आ रही हैं, उनमें से कई जीव बेहद अलग हैं. क्रॉनुला, मालाबार और सेंट्र्ल कोस्ट पर पाए गए जीवों में ज्यादातर संख्या वीडी सीड्रैगन्स की थी. सीड्रैगन रेत पर लहरों के साथ आ जाते हैं, लेकिन इस बार इनकी संख्या 10 गुना से भी ज्यादा है. यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सिडनी में मरीन इकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर डेविड बूथ के मुताबिक ये अचानक मौसम में हुए बदलाव और प्रदूषण का मिला-जुला प्रभाव है, जिसकी वजह से समंदर से बड़ी लहरें इन जीवों को खींच लाईं.

सीड्रैगन दिखने में पीले, बैंगनी और नारंगी जैसे चमकदार रंगों में पाए जाते हैं. (Credit- Facebook/ Betty Ratcliffe)

तो क्या ये ग्लोबल वॉर्मिंग का असर है ?

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से बात करते हुए एक्सपर्ट्स ने बताया कि सीड्रैगन ऑस्ट्रेलिया में मौजूद समंदर के हिस्से में पाए जाते हैं, लेकिन वे अक्सर पानी में काफी अंदर की तरफ होते हैं. बदले हुए मौसम और पर्यावरण के प्रभाव की वजह से ये इतनी बड़ी संख्या में बीच पर आ गए. सीड्रैगन को लेकर डाइवर्स में भी काफी उत्साह रहा है, क्योंकि ये दिखने में पीले, बैंगनी और नारंगी जैसे चमकदार रंगों में पाए जाते हैं. ये 45 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं और समंदर की गहराई में रीफ के पास रहते हैं. बिना अनुमति के इन्हें पालना या काटना अपराध माना जाता है.

