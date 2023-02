शख्स ने अपनाई ऐसी ट्रिक, ऑर्डर करते ही 10 सेकेंड में मिल गया खाना, ये है अब तक की सबसे फास्ट फूड डिलीवरी!

भूख कभी भी, कहीं भी और किसी को भी लग सकती है. भूख न दिन देखती है ना रात और ना ही घड़ी का वक्त. ऐसे में कोई करें तो क्या करे, लिहाजा लोग झट से उन सर्विसेज को याद करते हैं जो आपको 24 घंटे खाना खिलाने का दावा करती है. लेकिन एक शख्स को तब मायूसी हाथ लगी जब बर्गर खाने की तलब में वो सीधा मैक डी के रेस्टोरेंट पहुंच गया. मगर वहां जाकर पता चला कि रेस्टोरेंट क्लोज़ हो चुका है. लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा नजर आया कि उसने ही झट से आइडिया लगाया और 10 सेकंड में ले लिया हाथ में ही खाना.

ट्विटर के @caleb_friesen2 पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स ने खास ट्रिक अपनाकर कुछ ऐसे फूड ऑर्डर किया कि 10 सेकंड में वो उसके हाथ में पहुंच गया. एक लिहाज से यह अब तक की सबसे फास्ट डिलीवरी कही जा सकती है. ऑर्डर करने वाले और उसे डिलीवर करने वाले दोनों ही इस सर्विस से हैरान थे.

Drove to Koramangala for midnight McDonald’s, they said they were closed, but the pick-up window was full of delivery guys. What to do?

I ordered Swiggy from McDonald’s to McDonald’s. 10-second delivery achieved. pic.twitter.com/W3PhzmGJrT

— Caleb Friesen (@caleb_friesen2) February 8, 2023