51 साल की उम्र में एडल्ट फिल्मों में काम करने लगी महिला, मां की देखा- देखी बेटी ने भी पकड़ी वही राह!

करियर में कभी भी बदलाव किया सकता है. बशर्ते मौका अच्छा हो और आप उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार हों. फिर सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता. एक मां ने भी 51 साल की उम्र में कुछ ऐसा करने का सोचा. जिसके बारे सोच कर वो खुद असहज हो जाया करती थी. अपने बच्चों को कैसे कंवेंस करेंगी इस बात ने उन्हें भीतर तक डर रखा था. लेकिन उनकी सारी चिंता तब खत्म हो गई बच्चों ने न सिर्फ उनका सपोर्ट किया बल्कि बेटी ने तो मां के नक्शों कदम पर चलने का भी फैसला कर लिया.

अमेरिका (America) की मिसेज रॉबिंसन (Mrs Robinson) ने पहले एक कॉरपोरेट जॉब करती थी. जीवन का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने इस नौकरी को दिया था. ऐसे में उसे छोड़कर एडल्ट मॉडल बनने का फैसला इतना आसान नहीं था (The decision to quit the job and become an adult model was not an easy one). धीरे-धीरे मन को समझाया और कॉरपोरेट जॉब में मिलने वाली सैलरी और एडल्ट साइट से होने वाली इनकम की तुलना की तो निर्णय आसान हो गया और वो 51 की उम्र में OnlyFans साइट पर एडल्ट मॉडलिंग करने लगी.

बेटी ने दिया साथ, अब वो भी बनी स्टार

मिसेज रॉबिंसन (Mrs Robinson) ने हाल ही में एक नो जम्पर पॉडकास्ट शो (No Jumper Podcast) पर बातचीत के दौरान अपने बारे में ये खुलासा करते हुए कहा कि इस उम्र में लोगों को आकर्षित करना इतना भी नहीं है. नई उम्र की लड़कियों के बीच अपनी पहचान बनाना एक चुनौती थी (It was a challenge to make an identity among the new age girls.). मगर उन्हें उनकी उम्र के हिसाब से लोगों ने न सिर्फ पसंद किया बल्कि ग्लैम ओल्ड लेडी कहकर लोग उनकी तारीफ भी करते हैं जिससे उनका हौसला बढ़ता है. हालांकि सिंगल मदर होने के चलते वो पहले बहुत सारी चिंताओं से घिरी हुईं थीं मगर अब वो इन सबसे मुक्त हैं उनकी बेटी जो पहले एक क्रूज़ पर सिंगर थी. मगर लॉकडाउन में सब बरबाद हो गया. जिसके बाद बेची ने भी अपना अलग OnlyFans चैनल शुरू कर दिया है.

‘गंदे’ काम की शानदार कमाई ने लुभाया

कॉरपोरेट जॉब करने के दौरान ही एक साथी कर्मचारी ने उन्हें OnlyFans पर अपने साथ मॉडलिंग का ऑफर दिया था. उस वक्त तो उन्हें ये सही नहीं लगा था लेकिन जब उन्होंने इस काम के बदले होने वाली इनकम के बारे में सुना तो चौंक गई. इसके बाद सोच-समझ कर उन्होंने डर्टी दुनिया में कदम रखने का फैसला किया. और अब वो अपने निर्णय से बेहद संतुष्ट हैं.

