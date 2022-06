बच्चे को कलेजे से चिपकाकर सुलाने लगी मां, ऊदबिलाव का ममता भरा वीडियो जीत लेगा दिल

मां एक ऐसा शब्द है जिसमें एक बच्चे के लिए सारी दुनिया छुपी होती है. बस मां का आंचल मिल जाए फिर किसी और चीज़ की दुनिया में ज़रूरत ही नहीं होती. बच्चे के लिए हर दुख सहकर भी मां उसे हमेशा खुश और सेफ रखना चाहती है. ऐसी ही होती है मां. चाहे वो कोई भी क्यों न हो. इंसान और जानवरों में जमीन आसमान का अंतर होने के बाद भी दोनों प्रजातियों की मांएं एक जैसी ही होती है. ममता भरी और बच्चे के लिए सबकुछ न्योछावर करने वाली.

Wildlife viral series में मिलिए एक मां से. एक मम्मी ऊदबिलाव ने ठंडे पानी से बच्चे को बचाने के लिए खुद को पानी पर और बच्चे को अपने कलेजे से ऐसे चिपका रखा था मानों सारी दुनिया से बचाकर उसकी सुरक्षाकवच बन जाएगी. @Animals10wild1 के ट्विटर पेज पर शेयर इस वीडियो को करीब 28 लाख व्यूज़ मिले.

पानी पर लेटकर बच्चे पर प्यार लुटाती दिखी Sea otter

वायरल वीडियो में एक मदर Sea otter यानि समुद्री ऊदबिलाव पानी पर लेटी नज़र आती है. और साथ ही उपनी गोद में कलेजे से चिपकार अपना बच्चा भी लिए हुए थी. दरअसल वो उसके साथ वहां खेल या मस्ती नहीं कर रही, बल्कि वो बच्चे को ठंड से बचाने के लिए पानी में जाने से रोके हुए है और उसे खुद के ऊपर लेटा कर सुलाने की कोशिश कर रही है ताकी गोद में उसका बच्चा चैन की नींद सो सके और मां के शरीर से उसे पर्याप्त गर्मी मिल सके. इस दौरान उन दोनों के चेहरे पर आने वाले एक्सप्रेशन काबिले तारीफ थे. वैसे तो हर मां यूं हीं अपने बच्चे पर प्यार लुटाती है, मगर कैमरे की नज़र से इस मां-बच्चे को बीच दा दुलार और ममता देखना आंखो को बेहद सुकून देने वाला था.

Sea otter mother carrying it on her belly away from the cold water, pic.twitter.com/2eq9yQFYzt

— 🐩wildAnimals🐎 (@Animals10wild1) June 29, 2022