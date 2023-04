आपने बॉर्डर पुलिस, ग्राम पुलिस, शहर पुलिस के बारे में तो सुना होगा लेकिन अपने पड़ोस में एक देश है जहां किसानों के लिए अलग से पुलिस की नियुक्‍ति की गई है. इसका नाम ही एग्रीकल्‍चर पुलिस रखा गया है. ये लोग सुरक्षा व्‍यवस्‍था या किसानों की मदद के लिए नहीं हैं, बल्‍क‍ि अगर आप इनका काम जानेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे.

आमतौर पर दुनिया का हर मुल्‍क किसानों को तरह-तरह की सुविधाएं देता है. उन्‍हें हर तरह के संसाधन मुहैया कराता है. यहां तक कि पैसे भी दिए जाते हैं. उनकी समस्‍याओं को तुरंत दूर किया जाता है, लेकिन चीन में किसानों के लिए अलग से एग्रीकल्‍चर पुलिस तैनात की गई है. राष्‍ट्रपत‍ि शी जिनपिंग के आदेश पर 87000 पुलिस अध‍िकारी नियुक्‍त किए गए हैं. दरअसल, यहां किसान केवल वही फसलें लगा सकते हैं जिन्हें सरकार मंजूरी देती है. खेत हो या घर का बागान फलियां या खरबूजे और स्क्वैश जैसी चढ़ाई वाली सब्जियां लगाना सख्त मना है. इसल‍िए जब भी किसान ऐसी फसलें लगाते हैं तो उन्‍हें फेंकने के लिए एग्रीकल्‍चर पुलिस अध‍िकारी आ जाते हैं. सख्‍त सजा का भी प्रावधान किया गया है.

Xi Jinping is hiring 87,000 agriculture police officers, and they’re coming for Chinese farmers

Farmers can only plant the crops the government approves, and the planting of climbing vegetables like beans or melons and squashes in front and backyards is strictly forbidden pic.twitter.com/ot16E2qsBe

