जब एक दूसरे से बहस करते नजर आए एयर होस्टेस और पैसेंजर, गुस्से में आकर कहा- 'कर्मचारी हूं, आपकी नौकर नहींं'

जिसने भी हवाई यात्रा यानी फ्लाइट में सफर किया है वो प्लेन के क्रू मेंबर और एयर होस्टेस की सर्विस से बेहद प्रभावित रहता है. दरअसल क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग ही ऐसी होती हैं जो उन्हें हमेशा विनम्र शालीन और धैर्यवान बने रहने की सीख देती है. पैसेन्जर चाहे कितना भी परेशान कर लें, एयर होस्टेस और बाकी क्रू मेंबर हमेशा समझदारी और सब्र से ही काम लेते हैं. किसी की बदमिज़ाजी भी वो अपने कंट्रोल की लिमिट से बाहर जाकर भी बर्दाश्त कर ले जाते हैं. लेकिन कुछ पैसेंजर ऐसे होते हैं, जिन्हें शराफत की भाषा शायद समझ में नहीं आती. ऐसे में किसी का भी सब्र जवाब दे सकता है.

इंडिगो की फ्लाइट में एक पैसेंजर और एयरहोस्टेस आपस में ऐसा भिड़े कि, उनकी लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. झगड़ा खाने की डिमांड को लेकर शुरू हुआ. जिसे लेकर यात्री ने क्रू मेंबर्स को कुछ ऐसा कह दिया कि एक एयर होस्टेस रो पड़ी. बस इसी बात पर शुरू हो गया हवा में झगड़ा. एयर होस्टेस और यात्री के बहस का वीडियो ट्विटर के @shukla_tarun पर शेयर किया गया.

हवा में एक दूसरे से उलझ गए यात्री और एयरहोस्टेस

बताया गया की फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेस और पैसेन्जर के बीच चल रहा विवाद खाने की डिमांड को लेकर शुरू हुआ था. शायद पैसेंजर कुछ ऐसी मील की डिमांड कर रहा था जो उसके टिकट पर उपलब्ध नहीं था. यही बात एयर होस्टेस उस यात्री को समझाने की कोशिश कर रही थी. जिसपर उसने रवैए से एक एयर होस्टेस रो पड़ीं. बस इसी बात को लेकर एक क्रू मेंबर उस पैसेंजर के पास गई और पूरी बात पर फिर से चर्चा की. लेकिन यात्री के तेवर से वो भी ऐसा बौखलाई कि, ट्रेनिंग और प्रोटोकॉल छोड़कर उसे उसकी औकात याद दिला दी. मामला यहां तक बढ़ गया कि आखिर में एयर होस्टेस चिल्ला पड़ी कि ‘मैं इंडिगो की कर्मचारी हूं.. आपकी नौकर नहीं हूं’.

Tempers soaring even mid-air: “I am not your servant”

An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) December 21, 2022