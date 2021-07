एयर होस्टेस ने किया प्राइवेट जेट के Dirty सीक्रेट्स का खुलासा, अरबपति मालिक करते हैं ऐसे-ऐसे गंदे इशारे

Dirty Secrets Of Private Jet Plane: सस्किआ स्वानं ने बताया कि एयरहोस्टेस को प्राइवेट जेट में मालिक रखैल की तरह ट्रीट करते हैं

वेटेरन एयर होस्टेस (Veteran Air Hostess) सस्किआ स्वानं (Saskia Swann) ने अपनी नई किताब में इस प्रोफेशन से जुड़े कई राज खोले हैं. सस्किआ ने कई सालों तक प्राइवेट जेट में अरबपतियों को सर्व किया है. अब अपनी नई किताब में उन्होंने खुलासा किया (Dirty Secrets Of Private Jet Plane) कि एक एयरहोस्टेस को आसमान में इन अरबपतियीं की कैसी-कैसी डिमांड्स पूरी करनी पड़ती है? News18Hindi

एयरहोस्टेस (Air Hostess) की जॉब देखने में कितनी आकर्षक लगती है. हमेशा तैयार होकर दुनिया के कई कोनों में घूमने का सपना भला किसका नहीं होता? एयरहोस्टेस की नौकरी में सैलरी के अलावा घूमने के शौक भी पूरे होते हैं. लेकिन जो ऊपर से चमकीला दिखे वो सोना हो जरुरी नहीं. ऐसा ही कुछ इस जॉब के साथ भी है. एयरहोस्टेस को काफी कुछ झेलना भी पड़ता है. अपनी नई किताब में पूर्व एयरहोस्टेस सस्किआ स्वानं ने इस प्रोफेशन से जुड़े कई डर्टी डेक्रेट्स (Dirty Secrets Of Private Jet Plane) उजागर किये.



सस्किआ स्वानं ने अपनी किताब Above And Beyond: Secrets Of A Private Flight Attendant में खुद के एक्सपीरियंस शेयर किये हैं. उसने किताब में लिखा कि कैसे प्राइवेट प्लेन में एयरहोस्टेस को मालिक अपनी रखैल की तरह ट्रीट करता है. जब मन होता है तब उनसे सेक्स की डिमांड की जाती है. बदले में उन्हें कीमती गिफ्ट्स दिए जाते हैं. प्लेन के अंदर उनसे छेड़छाड़ कर प्लेन लैंड होने के बाद होटल रूम तक में उनका शोषण किया जाता है. इस स्थिति का कई बार मज़बूरी में विरोध भी नहीं जताया जा पाता.



अच्छे पैसे के साथ मिलती है कई सुविधा

सस्किआ स्वानं ने अपनी किताब में बताया कि अन्य एयरलाइन्स में काम करने और किसी अरबपति के प्राइवेट जेट पर काम करने में काफी अंतर है. प्राइवेट जेट की एयरहोस्टेस को अच्छी खासी सैलरी दी जाती है. साथ ही उनके पास डिजाइनर कपड़ों का पूरा का पूरा वार्डरोब होता है. अपने वर्क एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए सस्किआ ने बताया कि उसने पहली जॉब के रशियन करोड़पति शख्स के साथ की थी. तब उसे करीब 8 बेहद कॉन्फिडेंशियल एग्रीमनेट्स साइन करने पड़े थे. 41 लाख रूपये सालाना की सैलरी के अलावा उसके रुकने का इंतजाम 5 स्टार होटल्स में किया जाता था.



साथ में जुड़े कई डर्टी सीक्रेट्स

सस्किआ स्वानं ने किताब में लिखा कि इस आरामदायक नौकरी और इतने अच्छे पैकेज की कीमत भी चुकानी पड़ती थी. अरबपतियों के अफेयर को उनकी पत्नियों से छिपाना, साथ ही इसके सबूत मिटाना उनका काम होता था. प्लेन के साथ ही होटल रूम से उन्हें यूज्ड कंडोम भी फेंकने पड़ते थे. यहां तक कि एक-एक बाल तक चेक करना पड़ता था कि कहीं अरबपति मालिक की पोल ना खुल जाए. हालांकि, ये यही खत्म नहीं होता.कई बार अरबपति मालिक मज़बूरी का फायदा उठाकर उन्हें ही अपने साथ सोने के लिए बाध्य करते हैं. अगर जवाब में ना सुनने को मिलता है तो एयरहोस्टेस को नौकरी से निकाल दिया जाता है.



शेयर किया बुरा अनुभव

सस्किआ स्वानं ने अपने साथ हुए कड़वे अनुभव को भी शेयर किया. कैसे उसके मालिक को जब पता चला कि उसे पैसों की जरुरत है तो उसने बदले में सस्किआ से सेक्स की डिमांड की थी. इसके बाद दोनों एक होटल रूम में मिले जहां उसके साथ संबंध बनाए गए. सस्किआ स्वानं ने बताया कि उस दिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई एयरहोस्टेस नहीं, बल्कि प्रॉस्टिट्यूट हो. इसके कुछ समय बाद सस्किआ स्वानं ने वहां नौकरी छोड़ दी थी.