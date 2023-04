महिला मित्र के लिए पायलट ने तोड़े नियम, कॉकपिट में बिठाकर कराया सफर, शराब और स्नैक्स के साथ करवाई खातिरदारी

फ्लाइट का सफर अब कोई बड़ी बात तो नहीं रह गई है. कभी इकोनॉमी क्लास तो कभी बिज़नेस क्लास में बैठने का अनुभव अब हर कोई लेना चाहता है. लेकिन क्या हो जब किसी को कॉकपिट में बैठने का मौका मिल जाए? तो ज़रा ठहरिए जनाब कॉकपिट आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होता पैलेट और क्रू मेंबर के अलावा वहाँ हर किसी की एंट्री बैन होती है अगर वहां एयरलाइन स्टाफ के अलावा किसी की भी एंट्री हुई तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है. इन नियमों को भली भांति जानने के बावजूद एक पायलट ने महिला मित्र के लिए इन सभी नियमों की धज्जियां उड़ा दी और अब जांच के दायरे में आ गया है.

दुबई से दिल्ली की उड़ान के दौरान एयरइंडिया एक पायलट ने अपनी महिला मित्र को स्पेशल फील कराने के लिए कॉकपिट में बैठाकर यात्रा करवाई और उस दौरान उसे बिज़नेस क्लास का ट्रीटमेंट दिलवाते रहे. इसकी शिकायत केबिन क्रू ने DGCA से कर दी. जिसके बाद मामले में जांच शुरू हो गई है. वहीं एयर इंडिया भी अपनी ओर से जांच कर रही है.

We have taken serious note of the reported incident and investigations are underway in Air India. We have also reported the matter to the DGCA and are cooperating with their investigations. We have zero tolerance in aspects related to the safety and well-being of our passengers…

