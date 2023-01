Viral Video: नहीं थम रहे फ्लाइट में तमाशे, कभी बद्तमीज़ी कभी हाथापाई, अब एयरहोस्टेस से हुई छेड़खानी!

फ्लाइट में बढ़ रही तनातनी बदसलूकी और शर्मसार करने वाली हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही है एक के बाद एक फ्लाइट के अंदर ही फ्लाइट से जुड़ी कोई न कोई ऐसी घटना जरूर सामने आ रही है, जो किसी को पसंद नहीं आएगी. हाल के दिनों में हमने फ्लाइट के अंदर लोगों को हाथापाई करते और केबिन क्रू के साथ बदसलूकी करते देखा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसी बीच एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक यात्री पर केबिन क्रू से छेड़खानी का मामला सामने आया.

ट्विटर पर शेयर वीडियो में फ्लाइट के अंदर मची रही तनातनी वायरल हो गई. न्यूज़ एजेंसी @ANI ने वीडियो साझा किया. जिसमें बताया कि SpiceJet की दिल्ली हैदराबाद की फ्लाइट में एक यात्री पर एयरहोस्टेस से बदसलूकी का आरोप लगा. जिसके बाद आरोपी यात्रियों को फ्लाइट से उतारना पड़ा.

अब की बार क्रू मेंबर से हुई बद्तमीज़ी

वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स स्पाइसजेट की एयरहोस्टेस के साथ ज़ोर ज़ोर से बात करता देखा और सुना जा सकता है. एयर होस्टेस बुजुर्ग यात्री से बार बार अपने केबिन क्रू साथी के साथ बदसलूकी को लेकर शिकायत कर रही थी. जिसपर सामने खड़ा यात्री बौखला और झुंझला कर जवाब दे रहा था. वीडियो के मुताबिक एयरहोस्टेस यात्री को ये बता रही थी कि उनकी गलत हरकत की वजह से उनकी केबिन क्रू मेंबर रो रही है. जिसपर आरोपी यात्री के साथी भी आए और बीच बचाव कर एयरहोस्टेस की बातों को बेबुनियाद बताने लगे.

#WATCH | “Unruly & inappropriate” behaviour by a passenger on the Delhi-Hyderabad SpiceJet flight at Delhi airport today

The passenger and & a co-passenger were deboarded and handed over to the security team at the airport pic.twitter.com/H090cPKjWV

— ANI (@ANI) January 23, 2023