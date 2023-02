चिकन-मटन खाने वाले सावधान! गलती से भी इस कीड़े ने काटा तो हो जाएंगे शाकाहारी, देखते ही बना लें दूरी ...

Small Tick Has Guts to Keep You Away From Meat: कुदरत ने ऐसी कई चीज़ें बनाई हैं, जिन्हें हम देखकर नहीं समझ सकते. मसलन कोई चीज़ दिखने में उतनी खतरनाक नहीं लगती है, जितनी वो हो सकती है. हम बात कर रहे हैं ऐसे कीड़े-मकोड़ों की, जो काटकर निकल जाएं, तो हम उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते. वो बात अलग है कि ये हमारे शरीर का पूरा सिस्टम ही बदल देने की क्षमता रखते हैं.

आज हम जिस छोटे से कीड़े की बात कर रहे हैं, वो बड़े से बड़े मांसाहारी इंसान को शाकाहारी बनाने की ताकत रखता है. आप कितने भी समझदार हों, इस कीड़े पर नज़र पड़ते ही अपना रास्ता बदल लें क्योंकि ये आपकी खाने-पीने की आदतों को टार्गेट करता है. जिस किसी को इस कीड़े ने कभी काटा, उसकी प्लेट से चिकन-मटन गायब हो गया और वो साग-सब्जियों पर अपना ध्यान लगाने लगा. चलिए सुनाते हैं इसकी दिलचस्प कहानी.

छोटे से कीड़े की एक बाइट का कमाल …

हम जिस लोन स्टार टिक नाम के कीड़े की बात कर रहे हैं, ये काफी छोटा सा होता है और इसकी पीठ पर एक सफेद दाग होता है. इसका साइंटिफिक नाम एम्ब्लिओमा एमेरिकानम है और ये अमेरिका के मिडवेस्ट ईस्ट और साउथईस्ट रीजन में पाया जाता है. इस कीड़े के साइज़ पर न जाएं, इससे बचने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि ये लाइम डज़ीज़ का संचारक है. इसके काटने से त्वचा पर लाल चकत्ते और जलन होती है. सिरदर्द, गर्दन में दर्द और चेहरा हिला पाने तक में दिक्कत महसूस होने लगती है. ये तो सिर्फ ऊपरी लक्षण हैं, अंदर से जो प्रभाव दिखता है, वो खौफनाक है.

बना देता है शुद्ध शाकाहारी

इस कीड़े में एक खास शुगर होती है, जिसे अल्फा-गेल कहते हैं. कहा जाता है कि लाखों साल पहले ऐसा तत्व इंसान के भी शरीर में होता था, लेकिन अब नहीं है. जैसे ही अल्फा गेल इंसानी खून से मिलता है, शरीर इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, ताकि अगली बार अगर ये अवयव आया, तो शरीर उससे इम्यून हो सके. अब दिक्कत ये है कि अल्फा गेल रेड मीट, पोर्क और कुछ दूध वाली चीजों में भी मिलता है. ऐसे में इंसान जब ऐसी कोई भी चीज़ खाता है, तो अल्फा गेल के शरीर में पहुंचते ही एंटीबॉडीज़ सक्रिय हो जाती हैं और भयानक एलर्जिक रिएक्शन देखने में आते हैं. साफ शब्दों में कहें तो इंसान को मीट से एलर्जी हो जाती है और मजबूरी में उसे इससे दूर रहना होता है.

Tags: Ajab Gajab, Amazing facts, Weird news