यहां भेड़-बकरियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एलियन! तहस-नहस हालत में मिली हजारों लाशें

एलियन एक्सपर्ट कार्ल नल्ली ने खुलासा किया कि 20 साल में अभी तक ऐसी सैंकड़ों लाशें मिल चुकी है

एलियन एक्सपर्ट (Alien Expert) कार्ल नल्ली (Carl Nalli) ने हाल ही में अपनी नई किताब में एक सनसनीखेज खुलासा किया. उन्होंने लिखा कि यूके में अभी तक हजारों भेड़-बकरियों की लाशें (Thousand sheeps dead body found) मिल चुकी है. इन्हें जिस हाल में मारकर फेंका जा रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एलियन इनपर कुछ शोध कर रहे हैं. News18Hindi

Last Updated : July 04, 2021, 09:37 IST Share this:









एलियंस (Aliens) को लेकर बीते कुछ समय से अमेरिका (America) और यूके (United Kingdom) से कई तरह की खबरें आ रही हैं. अमेरिकी मिलिट्री के कई आला अधिकारियों ने तब सनसनी मचा दी थी जब उन्होंने बताया कि अभी तक उन्होंने कई बार एलियन और यूएफओ देखा है. लेकिन जब इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई, तो मामले को दबा दिया गया. इसके बाद से अमेरिका सवालों के घेरे में है. अब यूके से भी एलियंस को लेकर कई तरह की खबरें सामने आने लगी हैं. हाल ही में यूके के एक यूएफओ हंटर कार्ल नल्ली ने बताया कि यहां अभी तक हजारों की संख्या में भेड़-बकरियों है और इन्हें मारा है एलियंस ने.

अपने इस तर्क के पीछे एलियन हंटर (Alien Hunter) कार्ल का कहना है की जिस हाल में भेड़-बकरियों की लाशें मिली है, वो किसी इंसान द्वारा कर पाना मुमकिन नहीं है. इन पर कुछ शोध किया गया है. जिस तकनीक से उनकी बॉडी को तबाह किया गया है वो इस ग्रह पर अब तक उपलब्ध नहीं है. इससे साफ़ है कि एलियन इनपर कुछ शोध कर रहे हैं. जिस तकनीक का वो इस्तेमाल कर इनकी मौत हो जाती है. फिर इनकी लाशें यूं ही फेंक दी जाती है.



गायब हो जाती हैं भेड़-बकरियां

बीते कुछ सालों में यूके से सैंकड़ों चरवाहों ने अभी तक अपनी हजारों भेड़-बकरियां खोने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है. अचानक ही ये गायब हो जाती हैं. इसके कुछ समय बाद हाथ लगती हैं इनकी लाशें. वो भी बेहद खराब स्थिति में. पुलिस ने मामले की जांच के पाद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की मदद ली. तब ऐसा पाया गया कि इनकी बॉडी पर कुछ शोध किया गया है. की कोई जानकारी किसी को नहीं है. इसी आधार पर कार्ल ने दावा किया है कि ये एलियंस का काम है.



किताब में कई खुलासे

कार्ल ने हाल ही में अपनी नई किताब Circle Of Deceit: A Terrifying Alien Agenda In Ireland And Beyond में इस बात का खुलासा किया. कार्ल ने बताया कि बीते कुछ समय से यूके में चरवाहों की भेड़-बकरियां गायब हो रही हैं. इसके पीछे एलियंस हैं. जानवरों की जीभ कटी होती है. उनकी लाश बेहद अजीब स्थिति में पाई जाती है. बीते 20 सालो में ऐसी करीब 600 लाशें मिल चुकी हैं. इनके कई बॉडी पार्ट्स भी गायब मिले हैं. ऐसा लगता है जैसे किसी बेहद एडवांस मशीन से इनकी सर्जरी की जाती है. ऐसा अभी पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं है. इस वजह से इनके पीछे एलियंस का हाथ माना जा रहा है.