समंदर के अंदर दिखा 'एलियन' जैसा जीव! वैज्ञानिक भी हैरान, पहचानने में छूट रहे हैं पसीने

अगर अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है तो समंदर की गहराइयों में भी ऐसे तमाम राज़ छिपे हैं, जो समय-समय पर आम लोगों समेत वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं. हम यूं तो पानी के अंदर रहने वाले तमाम जीवों को जानते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे जीव प्रकट हो जाते हैं, जो पहले कभी नहीं दिखे हों. इस वक्त वायरल हो रहे एक वीडियो में ऐसा ही जीव दिखाई दे रहा है, जिसे ब्लू गू कहा जा रहा है.

समंदर से प्रकट हुआ ये जीव वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहा है. इससे पहले ऐसे किसी जीव को देखा नहीं गया है, ऐसे में कोई इसे पहचान भी नहीं पा रहा है. नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के ओकेनोस एक्सप्लोरर क्रू ने अटलांटिक में एक अभियान के दौरान वीडियो बनाया था, जिसमें ये जीव दिखाई दिया है. अब वैज्ञानिक इसे पहचानने में जुटे हुए हैं.

अब तक नहीं हो पाई पहचान

NOAA ओशन एक्सप्लोरर ने ट्विटर पर क्लिप को शेयर करते हुए लिखा – “क्या आपने लेटेस्ट #Okeanos रहस्य के बारे में सुना है? ये सेंट क्रॉइक्स के दौरान कई बार देखा गया, blue#goo नाम के जानवर ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है, उन्हें लगा कि ये नरम मूंगा, स्पंज या ट्यूनिकेट हो सकता है (लेकिन ये चट्टान बिल्कुल नहीं है!). वीडियो में दिखाई दे रहा जीव नीले रंग का है और इसके पूरे शरीर में गांठें दिखाई दे रही हैं. ट्वीट के मुताबिक समुद्री वैज्ञानिकों ने अभियान के दौरान इन जीवों को कई बार देखा है. हालांकि फिलहाल वे सैंपल्स और हाई रिजॉल्यूशन वाली तस्वीर का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि इस वे इसकी समीक्षा करके जीव के बारे में पता कर सकें.

Have you heard about the latest #Okeanos mystery? Seen multiple times during off St. Croix, this “blue #goo” animal stumped scientists, who thought it might be soft coral, sponge, or tunicate (but def not a rock!).

More from Voyage to the Ridge 2022: https://t.co/feZj9IgCG3 pic.twitter.com/OM5hMaOr2m

— NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) September 7, 2022