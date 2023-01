'एलियंस का है अपना एजेंडा, नहीं चाहते हैं शांति', UFO एक्सपर्ट ने किया दावा, बताया दिखते हैं कैसे!

UFO Expert Claims How They Look: इंसान हर बढ़ते हुए दिन के साथ ब्रह्माण्ड के उन रहस्यों को जान लेना चाहता है, जिसके बारे में उसे अभी तक पता नहीं था. यही वजह है कि विज्ञान के कदम वहां तक भी पहुंच रहे हैं, जहां दूसरी सभ्यता के धुंधले निशान भी मिल रहे हैं. इस वक्त दुनिया भर के वैज्ञानिक दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावनाओं और वहां रहने वाले लोगों के बारे में जानने के लिए रिसर्च कर रहे हैं. इसी बीच एक अंतरिक्ष शोधकर्ता ने दावा किया है कि एलियंस की किडनैपिंग के दावे गलत नहीं है और उनका इसके पीछे एक एजेंडा होता है.

ब्रिटेन के UFO एक्सपर्ट माल्कोम रॉबिंसन (Malcolm Robinson) ने 45 साल तक रिसर्च करने के बाद दावा किया कि एलियंस का एजेंडा अलग है और वो शांति के साथ नहीं रहना चाहते. कभी एलिंयस के अस्तित्व को नहीं मानने वाले रॉबिंसन ने लंबे समय तक शोध करने के बाद माना कि एलियंस और उड़न तश्तरी देखने के दावे गलत नहीं हैं. उन्होंने इससे जुड़े हुए कई और अहम तथ्य बताए हैं.

‘शांति के पक्षधर नहीं हैं एलियंस’

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक एलियंस पर रिसर्च कर चुके एक्सपर्ट रॉबिंसन बताते हैं कि एलियंस को देखे जाने की घटनाएं गलत नहीं हैं बल्कि अब भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं, जिनके बारे में पता नहीं चल सका है. रॉबिंसन के मुताबिक यूएफओ से जुड़ी बातें सच हैं और ये हमेशा से हमारे साथ रही हैं. अगर पुरानी पेंटिंग्स और पुनर्जागरण काल की पेंटिंग्स देखी जाएं, तो वहां भी अजीबोगरीब आकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं. रॉबिंसन के मुताबिक उनके पास अपना एजेंडा, जिसके बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं. हालांकि इतना कहा जा सकता है कि वे शांतिपूर्ण तो बिल्कुल नहीं हैं क्योंकि दुनिया भर में हज़ारों यूफओ से अपहरण के मामले बताए गए हैं.

कैसे दिखते हैं एलियन?

स्कॉटलैंड के यूएफओ और पैरानॉर्मल एक्टिविटी सोसायटी के संस्थापक रॉबिंसन के मुताबिक एलियंस काफी कुछ वैसे ही दिखते हैं, जैसे हम फिल्मों और टीवी पर देखते आए हैं. वे 3 से 4 फीट लंबे होते हैं और उनकी त्वचा नीली और स्लेटी होती है. उनका सिर बड़ा और नाशपाती जैसा होता है जबकि आंखों के आसपास स्याही की तरह गहरी काली परत होती है. जो बच्चों की तरह स्लेटी रंग के होते हैं, उन्हें ही ज्यादातर देखने की बात कही जा चुकी है. इस विषय पर रॉबिंसन एक बेस्टसेलर किताब भी लिख चुके हैं.

