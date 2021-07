World UFO Day: Aliens को खासी पसंद है भारत की धरती, देश की तमाम जगहों पर छिपे हैं दूसरी दुनिया के राज़

Alien और UFO की कहानियां सुनने और सुनाने में सभी को दिलचस्पी होती है. विदेशों में एलियन देखने दावे (Alien and UFO Sighting) तमाम बार किए गए हैं. अमेरिका तो इस पर तमाम रिसर्च भी कर चुका है और कर रहा है. कई बार ये भी दावा किया गया कि अमेरिका (United States Report on Aliens) इससे जुड़े हुए रहस्य अपने पास दबाकर बैठा है. भारत की बात करें, तो यहां की धरती पर भी UFO कई बार देखी जा चुकी हैं.भूत-प्रेतों की तरह एलियंस की कहानियां (Stories of Aliens) भी तमाम लोगों के पास होती हैं. वो बात अलग है कि उनके पास इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण (No Scientific Proof of Aliens) नहीं होते हैं. चाहे वो अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देश हों, या फिर भारत- UFO देखन के दावे कई बार किए गए. किसी ने हॉलीवुड फिल्मों में दूसरे ग्रह से आए विमानों की तरह इसका होना बताया तो किसी ने उड़नतश्तरी की पुरानी कहानियों के जैसी चीज़ देखने का दावा किया.सबसे पहले साल 1951 में नई दिल्ली में फ्लाइंग क्लब के सदस्यों ने उड़न तश्तरी देखने का दावा किया. उन्होंने इसे सिगार के आकार का बताया और कहा कि फ्लाइंग क्लब के हैंगर के पास उन्हें ये दिखाई दी. ये जिस तरह रहस्यमय तरीके से दिखी, वैसे ही गायब भी हो गई. करीब 17-20 लोगों ने इसे देखने का दावा किया और बताया कि इसकी रफ्तार ब्रिटिश वैम्पायर जेट से भी तीन गुना ज्यादा थी.इसके बाद अक्टूबर 29 ,2017 को एक बार फिर पूर्वी कोलकाता में तेज़ी से आती हुई कोई चीज़ दिखी. इसे हैंडीकैम से किसी ने शूट भी कर लिया. इसमें तेज़ लाइट जल रही थी. सैकड़ों की संख्या में लोग बाइपास पर खड़े होकर उड़नतश्तरी को देख रहे थे. हालांकि बाद में बता चला कि ये वीनस था.साल 2013 के बाद से कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आईं, कि UFO चेन्नई और लखनऊ में देखी गईं. इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि उड़नतश्तरी किसी बुलेट की तरह थी और रात में इसे लोगों ने 10 मिनट तक देखने का दावा किया. 4 अगस्त, 2013 में भारतीय सेना के सैनिकों ने लद्दाख में एक UFO देखे जाने का दावा किया. 7 महीने के बाद एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में सेना ने एक बार फिर UFO देखे जाने की बात कही. भारत में एलियंस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को इन कहानियों में यकीन है, जबकि कुछ लोग इसे सच नहीं मानते.हाल ही में स्पून ब्लेंडर और माइंड कंट्रोलर उरी गेलर (Uri Geller) ने दावा किया है कि अमेरिका इस राज़ को जानता है कि पृथ्वी और एलियंस का संपर्क पिछले 50 सालों से है उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें अमेरिका में ही इंजीनियर वर्नर ने धातु का एक टुकड़ा दिखाया था, जिसे छूते ही वो समझ गए थे कि ये इस ग्रह की चीज़ (Contact with Aliens for 50 Years) नहीं है. उन्होंने ये भी दावा किया है कि अमेरिका इस बारे में और भी बहुत कुछ जानता है, जो दुनिया को नहीं पता है.