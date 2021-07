Alien चाहें तो मूंगफली की तरह तोड़ सकते हैं पृथ्वी, UFO एक्सपर्ट का सनसनीखेज दावा !

हॉलीवुड की साइंस फिक्शंस (Science Fiction) को देखकर हम भी कई बार ये मान बैठते हैं कि Aliens धरती पर आएंगे और इंसानों से उनकी लड़ाई में हम जीत जाएंगे और एलियंस (Aliens and Human War) चुपचाप लौट जाएंगे. हालांकि UFO Expert की मानें तो ये ख्याल हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि दूसरे ग्रह से आने वाले ये प्राणी विज्ञान और तकनीक में हमसे सैकड़ों साल ( Aliens have advanced technology) आगे हो सकते हैं.

Nick Pope ने दावा किया है कि इंसान और एलियंस के बीच की लड़ाई (Aliens and Human War) कभी भी हमारे हित में नहीं होगी क्योंकि एलियंस इंसानों को रौंद डालेंगे (Aliens can Crush Humans) और हमारे खूबसूरत ग्रह को वो चुटकियों में तबाह कर सकते हैं. उनकी ताकत इतनी है कि वो पृथ्वी को मूंगफली (Aliens could crack Earth) की तरह तोड़कर फेंक सकते हैं. आपको बता दें कि ये दावा करने वाले नाइक पोप अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की UFO Investigation Team का हिस्सा रह चुके हैं.

Aliens से डरना ज़रूरी है

नाइक पोप का कहना है कि दूसरे ग्रह पर रहने वाले प्राणियों से हमें खतरा इसलिए है, क्योंकि उनके हथियार और तकनीक हमसे करोड़ों साल आगे है. उनका दावा है कि इतनी आगे की टेक्नॉलजी इस्तेमाल करने वाले उनके हथियार हमारे लिए किसी जादू सरीखे होंगे, जिनका सामना करना बेहद मुश्किल होगा. उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड लगभग 14 अरब साल पुराना है. ऐसे में कुछ सभ्यताएं ऐसी भी होंगी, जो हमसे एक या दो अरब साल पहले शुरू हुई होंगी. अब सोचिए अगर हमने पिछले 2 या 3 सौ साल में बैलगाड़ी से अंतरिक्ष तक का सफर तय कर लिया है, तो जो सभ्यता हमसे अरबों साल पुरानी है, वो कहां पहुंच चुकी होगी?

धरती को मूंगफल की तरह चिटका देंगे Alien

UFO प्रोफेसर नाइक पोप ने आगे ये भी कहा है कि जो सभ्यता ब्रह्मांड में पहले मौजूद है, वहां लोग भी हमसे ज्यादा हो सकते हैं. ये कोई 20 या 30 साल आगे की तकनीक लेकर नहीं चल रहे होंगे, वो हमसे लाखों, करोड़ों साल आगे होंगे. पोप के इस डरावने खुलासे में ये भी कहा गया है कि जो उनकी तकनीक और विज्ञान होगा, वो हमारे लिए सिर्फ जादू लगेगा. उनका कहना है कि हमने जो आज ढूंढा है, उसे वो 75 हजार साल पहले ही खोज चुके होंगे. ऐसी तकनीक के लिए हमारे ग्रह पर आकर इसे किसी मूंगफली की तरह तोड़ देना कितना आसान होगा !