मगरमच्‍छ को सबसे खूंखार जानवरों में से एक माना जाता है. अगर वह पानी में है तो जंगल का राजा शेर भी उतरने से डरता है. वजह, मगरमच्‍छ इतनी तेजी से अटैक करता है कि बचने का बिल्‍कुल भी मौका नहीं देता. ऐसा ही एक वाकया अमेरिका में बीते दिनों हुआ. एक मह‍िला अपना कुत्‍ता टहलाने के लिए झील पर ले गई थी. झील के किनारे उसे घुमा रही थी, तभी मगरमच्‍छ ने चुपके से अटैक कर दिया. पल भर में ही उसे खींचकर पानी में ले गया और मौत के घाट उतार दिया. यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, 85 वर्षीय ग्‍लोरिया सर्ज फ्लोरिडा में रहती थीं. रोजाना की तरह वह अपने कुत्‍ते को झील के किनारे ले गईं. उन्‍हें लगा कि झील की खूबसूरती भी निहार लेंगी और कुत्‍ता भी टहला लेंगी. उन्‍हें तन‍िक भी अंदाजा नहीं था कि तालाब के किनारे पर दैत्‍यकार जीव घात लगाकर बैठा हुआ है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही ग्‍लोरिया अपने डॉगी को किनारे ले गईं, पीछे से मगरमच्‍छ ने हमला बोल दिया. वह कुछ समझ पातीं. इससे पहले पहले ही मगरमच्‍छ ने उन्‍हें दबोच लिया. खींचकर पानी में ले गया. घड़ियाल को देख कर कुत्ता तेजी से भाग निकला पर ग्‍लोरिया को वह अपने जबड़े में दबाकर पानी में खींच ले गया.

Video captured the moment Gloria Serge, 85, was attacked by an alligator and killed

