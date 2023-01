फ्लाइट से ऐसा पहाड़ों का विहंगम नज़ारा, बादलों से ढककर निखरने लगी खूबसूरती, मन मोह लेगा बेहतरीन वीडियो

आजकल हर हाथ में स्मार्ट फ़ोन है जिसका एक फायदा तो है आप जब चाहें जहाँ चाहें किसी भी खूबसूरत चीज़ को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं. जो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है साथ ही अनदेखा नजारा हर किसी तक पहुंच जाता है. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसे एक पैसेंजर ने फ्लाइट के अंदर से अपने कैमरे अहले सुबह का जो नजारा कैद किया वो इतना खूबसूरत है कि देखने वाले उसे स्वर्ग की अनुभूति बता रहे हैं.

ट्विटर के @SidBakaria पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया, जिसे फ्लाइट के अंदर से कैप्चर किया गया था. जो हिमाचल के पहाड़ों की गजब की खूबसूरती को दिखा गया. दूर तक फैले पर्वत और उनपर बादलों की झलक खूबसूरती को और बढ़ा रही थी. वीडियो दिल्ली से कुल्लू जाने वाली फ्लाइट के अंदर से रिकॉर्ड किया गया. वीडियो को 33 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

फ्लाइट से बेहद खूबसूरत दिखे हिमाचल के पहाड़

फ्लाइट की विंडो से दिख रहा खूबसूरत नज़ारा हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखला का है. जिसके साथ बादलों की जुगलबंदी पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी. वो वीडियो इतना खूबसूरत है कि ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग का एहसास करा रहा हो. वीडियो को दिल्ली से कुल्लू जाने वाली एयरइंडिया की फ्लाइट से एक यात्री ने अपने कैमरे में कैप्चर किया और यह नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यूज़र्स भी इस खूबसूरत दृश्य को देखकर फूले नहीं समा रहे.

Magnificent Morning view of Himachal Pradesh captured from Delhi to Kullu flight

