सूखकर निर्जीव पड़ी थी मछली, लकड़ी सा ऐंठा हुआ था शरीर, फिर पानी डालते ही जी उठी!

Amazing Fish Video: दुनिया में बहुत से जीव-जंतु ऐसे हैं, जिनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते. अगर बात करें उन जीवों की, जिनके बारे में हमें पता भी है, तो भी उनकी ऐसी कई प्रजातियां हैं, जो हमारी आंखों के नीचे कभी पड़ी ही नहीं. मछलियां तो हम सभी ने देखी हैं. विशाल मछलियों से लेकर छोटी-छोटी प्यारी मछलियों के बारे में हमें जानकारी होती है, लेकिन आज हम आपको जो नज़ारा दिखाने जा रहे हैं, वैसी मछली के बारे में शायद ही आप जानते होंगे.

बचपन में एक कविता तो सबने याद की होगी – मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी. हालांकि जिस मछली का वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो हाथ लगाने पर डरती नहीं है और बाहर निकालने पर मरती भी नहीं है. हां, उसका जीवन पानी ज़रूर है. इसका वीडियो देखकर आप चौंक ज़रूर जाएंगे क्योंकि मछली का ऐसा रूप दिखता नहीं है.

सूखी मछली में आ गई जान

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख कसकते हैं एक मछली लकड़ी जैसी पड़ी है. उसे एक शख्स हाथ में उठाकर पटकता है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होता. देखने वाले समझ बैठते हैं कि ये कोई खिलौना होगा. यहां तक कि शख्स उसकी पूछ को किसी सूखी हुई लकड़ी की तरह तोड़ता भी है और वो टूटकर बाहर आ जाता है. जब तक आपको यकीन हो जाता है कि मरकर सूखी हुई मछली है, तभी शख्स उसके मुंह पर पानी डालता है और फिर चमत्कार होता है. सूखी पड़ी मछली पानी पीने लगती है और उसकी आंखें भी सजीव हो जाती हैं.

This fish can hibernate and dry out, but when they come into contact with water, they “come to life” again… pic.twitter.com/GA34e3jVBl

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) March 22, 2023