Viral Video : 'इंसान की उम्र बताती है' सुंदर पेंटिंग, आप भी देखेंगे तो रह जाएंगे हैरान !

Human Aging Painting : सोशल मीडिया पर रोज़ाना कोई न कोई वीडियो वायरल (Amazing Painting Video) होता रहता है. इसके अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई देने वाले वीडियो में कहीं मज़ेदार कंटेंट होते हैं तो कई बार कुछ ऐसी हैरतंगेज़ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि हम आंखों पर यकीन नहीं कर पाते. कुछ ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक अलग ही किस्म का इफेक्ट दिख रहा है. आपने पहले कभी ऐसी पेंटिंग (Painting Shows Human Age) नहीं देखी होगी.

आपने एक से बढ़कर एक खूबसूरत पेंटिंग देखी होंगी लेकिन इस पेंटिंग में जो है, वो अद्भुत है. एक वीडियो में दिख रही पेटिंग में इंसान की उम्र दिखाई दे रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में इंसान के जवानी से बुढ़ापे की कहानी छिपी हुई है. 19 सेकेंड के वीडियो को इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं. ये वीडियो आप भी देखें तो हैरान रह जाएंगे.

जवानी से बुढ़ापे की तस्वीर

वायरल हो रही पेंटिंग को इस तरह से बनाया गया है कि एक तरफ से देखिए तो सुंदर सी युवा महिला दिख रही है और दूसरी तरफ से देखिए तो महिला की उम्र 30 साल ज्यादा दिखाई देने लगेगी. पेंटिंग जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की पूरी कहानी बयां करती है. जो एक तरफ से खूखूबसूरत सी लड़की की पेंटिंग है, जिसे एक तरफ से देखिए या फिर सामने से देखिए तो लड़की जवान लग रही है, लेकिन जैसे ही पेंटिंग के दूसरी तरफ जाते हैं, महिला का बुढ़ापा नजर आने लगता है. चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां नजर आने लगती हैं और ऐसे में पूरा का पूरा चेहरा ही बदल जाता है. ऐसी पेंटिंग शायद ही आपने पहले कभी देखी हो. वीडियो देख कर तो कोई भी हैरान रह जाए.

“The days are long, but the years are short.”

This brilliant painting shows human aging pic.twitter.com/Qw6T4WBHPN

— Vala Afshar (@ValaAfshar) August 13, 2022