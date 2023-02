गजब का टैलेंट! ऑटो रिक्शा को बना डाला लग्जरी कार, अब हर तरफ हो रही है तारीफ, देखें Video    

Auto Rickshaws Modification: ऑटो रिक्शा भारत में एक अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा है. कई ड्राइवर अक्सर अपने तिपहिया वाहनों को अलग-अलग तरीके से सजाते हैं. उन्हें अतिरिक्त सुविधाओं के साथ अपग्रेड भी करते हैं. ऐसा ही मोडीफाई किया हुआ एक ऑटोरिक्शा का वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो शनिवार को बिजनेस मैग्नेट हर्ष गोयनका ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक साधारण ऑटोरिक्शा को एक लक्जरी वाहन के रूप में डिजाइन किया गया दिखाया गया है. छत रहित वाहन को चमकदार काले बाहरी और आलीशान सीटों से सजाया गया है.

गोयनका ने इस कस्टमाइज्ड ऑटोरिक्शा का बिना तारीख वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘अगर विजय माल्या को कम कीमत वाली 3 व्हीलर टैक्सी डिजाइन करनी होती तो @NaikAvishkar’. गोयनका के ट्वीट पर कमेंट करते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘यह अच्छा और काफी रॉयल लग रहा है. हम भारतीय बहुत सी चीजों को बेहतर आकार देने में सर्वश्रेष्ठ और प्रशंसनीय हैं’ एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ‘वाह! भारतीय सड़कें इतनी ग्लैमरस दिखने लगेंगी!’

If Vijay Mallya had to design a low cost 3 wheeler taxi @NaikAvishkar pic.twitter.com/q3pTGEV6xL

— Harsh Goenka (@hvgoenka) February 4, 2023