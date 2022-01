कुत्ते को स्केटिंग करते देख खुश हो जाएगा दिल, आप भी मान लेंगे गुरु

स्केटबोर्ड (Dog on Skate Board) पर अपनी स्किल्स दिखाने के लिए कड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. बच्चों को बचपन से ही इस कला में ट्रेन कर दिया जाता है और वे बेहतरीन स्केटिंग (Dog Skating Video) करने लगते हैं लेकिन अगर कोई डॉग स्केटबोर्ड पर कमाल दिखा रहा हो, तो ये आम बात नहीं है. इस वक्त सोशल मीडिया (Viral on Social Media) पर एक ऐसा ही डॉग स्केटिंग का वीडियो वायरल हो रहा है.

यूं तो डॉग को सबसे ज्यादा समझदार जानवर माना जाता है. उसे कुछ भी सिखा दीजिए वो बेहद जल्दी सीख लेते हैं और बिना किसी गलती के उसे दोहराने में भी सक्षम रहते हैं. ये कुत्ता भी इससे अलग नहीं है. वो स्केट बोर्ड पर जिस कॉन्फिडेंस से चढ़कर आगे बढ़ रहा है, वो ये यकीन दिलाने के लिए काफी है कि पेट्स के मामले में डॉग से बढ़कर कोई नहीं है.

सीढ़ियों से टशन में उतर रहा है डॉग

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुत्ता पहले इधर-उधर देखता है और फिर धीरे से स्केटबोर्ड पर चढ़ जाता है. वो बिना गिरे सीढ़ी से बड़े टशन में लुढ़कता हुआ नीचे आ जाता है. फिर वो इसी तरह स्केटिंग करते हुए काफी आगे तक चला जाता है. आमतौर पर लोगों को स्केटबोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए ज़मीन पर पैर से स्टार्ट लेना पड़ता है, लेकिन डॉग ऐसा कुछ भी नहीं करता. वो बड़े आराम से मस्ती में स्केटबोर्ड पर चढ़कर आगे की ओर भाग रहा है.

Here is my Skating Guru @pareekhjain pic.twitter.com/yRWDLoFa11

— Dr. M V Rao, IAS (@mvraoforindia) January 11, 2022